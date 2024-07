2019 hat Heidi Klum ihren Liebsten Tom Kaulitz geheiratet. Es ist die dritte Ehe für das Model. Ihr zweiter Ehemann Seal ist immer noch im Musikgeschäft. Doch was treibt ihr erster Ehemann Ric Pipino eigentlich heute so?

Was macht Heidi Klums erster Ehemann heutzutage?

1/6 Heidi Klum ist derzeit mit Tom Kaulitz verheiratet, ihrem dritten Ehemann.

2019 haben sich Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) auf einer Jacht in Capri das Ja-Wort gegeben. Für Kaulitz war es die erste Hochzeit, für Klum bereits der dritte Gang zum Altar. Zuvor war sie mit dem britischen Sänger Seal (61) und dem australischen Starcoiffeur Ric Pipino verheiratet.

Mit dem 13 Jahre älteren Starfriseur Ric Pipino fand Klum 1997 im Alter von 24 Jahren ihr Glück. «Es war Liebe auf den ersten Blick», offenbarte der Australier später. Nach fünf Ehejahren folgte 2002 die Trennung und ein Jahr später die Scheidung – dabei waren die beiden sich aber stets wohlgesonnen. Als Klum sich an Weihnachten 2018 mit Kaulitz verlobte, gratulierte Pipino ihr herzlich über Instagram: «Herzlichen Glückwunsch, Heidi Klum. Ich freue mich so sehr für dich», kommentierte er damals das Verlobungsfoto. Nun stellt sich die Frage: Wie geht es Ric Pipino all die Jahre nach der Trennung?

Seit der Trennung hat Pipino eine beeindruckende Karriere hingelegt

Heute ist Pipino weiterhin ein erfolgreicher Geschäftsmann und einer der begehrtesten Friseure der USA. Als Kunden betreut er Stars wie Lady Gaga (38), Diane Lane (59) oder Donna Karan (75) und bietet seine Dienste in Städten wie New York, Miami, St. Louis, Dallas und Los Angeles an. Auch optisch hat sich der Friseur kaum verändert, abgesehen von weissen statt grauen Haaren und einer Brille.

Der viel gereiste Friseur hat nun ebenfalls sein privates Liebesglück gefunden: Ende 2020 heiratete er Janet Marcel in Santa Barbara, mit der er Tochter Sloane hat. Aus einer früheren Beziehung stammen drei weitere Kinder: Bowie, Valentine und Roxie.

