Köln scheint immer wieder für Überraschungen gut zu sein. Das mussten Bill und Tom Kaulitz (34) am vergangenen Wochenende auch feststellen. Die Zwillinge verbrachten ein paar Tage in der Domstadt, um den Christopher Street Day zu feiern und ein Konzert zu geben.

Wer feiert, muss auch essen. Das hatten die Brüder mit ein paar Freunden auch vor. Das Ziel: das Restaurant Neni im 25hours Hotel in Köln. Die Tokio Hotel Stars nennen den Namen des Lokals nie aktiv, doch Details – wie der Ort, an dem sich das Restaurant befunden haben soll – weisen auf das Neni hin.

«Soll das ein Witz sein?»

Ganz vorbildlich hätten die deutschen Stars versucht, eine Reservierung zu tätigen. Doch vergebens, wie sie in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» verraten. Niemand habe das Telefon abgenommen. Also habe sich die sechsköpfige Gruppe um Bill und Tom Kaulitz gedacht, einfach auf gut Glück zum Restaurant zu gehen. «So selbstbewusst, wie ich bin, habe ich gesagt: ‹Komm, wir gehen da einfach hin›. Die werden uns ja einen Tisch geben, wenn die uns sehen», sagt Bill Kaulitz.

Gesagt, getan. Als die sechs Herren eintrafen, hätten sie ein fast leeres Lokal vorgefunden, nur draussen im Schatten seien einige Tische besetzt gewesen. Immerhin sei es nachmittags um 14.15 Uhr gewesen, sagen die Musiker. Als vor ihnen zwei Frauen darum baten, einen Platz draussen im Schatten zu bekommen, soll der Angestellte ihnen dies verweigert und erklärt haben, dass es nur noch einen Platz in der Sonne gebe. Glatt gelogen, behaupten die Kaulitz-Brüder, da sie eindeutig noch einen Tisch im Schatten erblickt hätten. Doch die Damen seien an die Sonne gesetzt worden. «Ich habe mich in dem Moment wirklich umgedreht und dachte: ‹Ist hier 'ne versteckte Kamera? Soll das ein Witz sein?›», erzählt Bill Kaulitz.

Kaulitz-Gruppe wird abgewiesen

Als die Gruppe dann an der Reihe war und nach einem Tisch fragte, soll es schlicht «Ne!» geheissen haben – angeblich wegen zu vieler Reservierungen. Das können sich die Brüder jedoch nicht vorstellen. Tom Kaulitz vermutet: «Der Typ wollte einfach nicht arbeiten! Also ich glaube, es lag gar nicht an uns, er hat sich ja schon an den beiden Mädels davor gestört.»

Am Ende seien die sechs Männer mit leerem Magen von dannen gezogen. «Er hat uns weggeschickt, wir sind wieder zurück in unser Business-Hotel gefahren hier in Kölle und dann haben wir uns in ein französisches Bistro gesetzt und eine Currywurst gegessen», schliesst Bill Kaulitz die Story ab.

