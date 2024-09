Am Wochenende spielte Tokio Hotel im Seaside in Spiez BE und an den Summerdays in Arbon TG. Ihren krönenden Abschluss machten sie privat in der Zürcher In-Beiz Fischer's Fritz. Wie das ablief, erzählt Gastronom Michel Péclard im Blick.

So spendabel waren Klum und die Kaulitz-Zwillinge in Zürich

1/10 Bill Kaulitz, Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz (v.l.) feierten am 1. September den 35. Geburtstag der Zwillinge im In-Lokal Fischer's Fritz auf dem Campingplatz in Zürich-Wollishofen.

Flavia Schlittler

Es passiert nicht jeden Tag, dass internationale Stars in einer Beiz auf einem Wohnwagenplatz essen, der für seine Fischchnusperli bekannt ist. Am Sonntag war es wieder einmal so weit: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz feierten ihren 35. Geburtstag im Zürcher In-Lokal Fischer's Fritz mit Toms Ehefrau, Model-Ikone Heidi Klum (51), und rund 30 geladenen Gästen.

Doch wie läuft so ein Besuch im Vorfeld überhaupt ab? Welches sind die Bedingungen, was geht, was nicht? Wer bucht das Ganze, wer bezahlt, und wie sieht es mit dem Trinkgeld aus?

Vor drei Wochen wurde durch Agentur gebucht

Fragen über Fragen. Blick gegenüber packt Fischer's-Fritz-Inhaber Michel Péclard (55) aus: «Vor rund drei Wochen hat sich eine deutsche Agentur bei unserer Bankettabteilung gemeldet, und dann wurde alles organisiert», sagt er und ergänzt: «Klar durften wir nichts sagen und mussten auch unterschreiben, dass wir keine Fotos machen, was ja auch super geklappt hat.»

Die bestellten Schutzwände seien vom Restaurant-Gärtner aufgestellt worden. «Das war sicher auch richtig, denn innert Minuten waren ganz viele Fans bei uns auf dem Rasen, vom See aus waren es die auf den Surfbrettern, alles wollten sie natürlich sehen.»

Schweizer Sashimi und Cremeschnitte

Bevor seine prominenten Gäste im Restaurant ankamen, gab es eine Bootsfahrt – auch dies vom Gastgeber organisiert. «Wir haben sie gegen ein Uhr mittags beim Bürkliplatz abgeholt. Die Boote haben wir mit der Wakeboard-Academy, die bei uns am Platz ist, organisiert. Gegen vier Uhr waren sie wieder weg. Michel Péclard schwärmt: «Sie waren extrem nett und nahbar, ernährten sich supergesund. Also viel frische Fruchtsäfte, Salate und Sashimi, wir waren recht erstaunt. Dazu ein wenig Ruinart-Rosé-Champagner, eine grosse Geburtstagstorte, und wir organisierten eine riesengrosse Cremeschnitte, an der sie super Freude hatten.»

Heidi Klum und die Kaulitz-Zwillinge seien «superfreundlich» gewesen und «total happy und begeistert vom schönsten Ort der Welt», so Péclard mit einem Lachen.

Er selbst sei ebenfalls vor Ort gewesen, habe aber, wie auch seine Mitarbeitenden, nicht nach einem Foto gefragt. «Wir wollten sie nicht stören», so der Szene-Gastronom.

Über 500 Franken Trinkgeld

Sein Handy klingelt seit da ununterbrochen, das Medienecho ist gigantisch. Auch, weil Bill Kaulitz, Heidi Klum und ihr Schweizer Freund, der Designer Yannik Zamboni (38), auf ihren Instagram-Seiten Bilder vom gestrigen Nachmittag posteten. Insgesamt erreichen die drei mehr als 14 Millionen Fans.

Péclard freuts. «Für uns ist es natürlich eine wunderbare Werbung, und es bestätigt uns, dass wir etwas richtig machen. Es war schön, zu sehen, dass sie an der einfachen Küche von Fischer's Fritz Freude hatten.» Es sei auch für seine Mitarbeitenden ein Highlight gewesen. «Wir waren unglaublich erfüllt und fanden die ganze Truppe so nahbar und überhaupt nicht abgehoben. Also wirklich perfekt.»

Bezahlt habe die Rechnung die deutsche Agentur. Trinkgeld habe es mehr als 500 Franken gegeben.