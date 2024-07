Andrea Boccelli feiert seine 30-jährige Karriere mit drei Abenden voller Musik. Durch die Shows führt jeweils Michelle Hunziker, die so in Kontakt mit den Grössen der internationalen Musik- und Schauspielszene kommt.

1/10 Michelle Hunziker im Gespräch mit Will Smith am Mittwochabend im Rahmen von Andrea Bocellis Jubiläumskonzert.

Saskia Schär Redaktorin People

Andrea Bocelli (65) feiert in seinem kleinen, in der Toskana gelegenen Heimatdorf Lajatico sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Für einen Star seiner Grösse, reicht allerdings nicht ein Abend aus, auch nicht zwei – es braucht ganze drei! Einen Abend pro Jahrzehnt sozusagen. Zu Gast sind Musiker und Schauspieler aus aller Welt. Durch sie Jubiläumsshows führt die beliebteste Schweizerin Italiens, Michelle Hunziker (47). Auf Instagram gewährt sie einen Einblick hinter die Kulissen und zeigt sich da beispielsweise im Gespräch mit Johnny Depp (61).

La Hunziker erscheint in eleganter, schwarzer Robe und lässt den allgemein immer sehr leger und rockig angezogenen Depp so noch nachlässiger gekleidet wirken als sonst. Die Flecken auf seiner Hose helfen da auch nicht unbedingt. Aber Oberflächlichkeiten beiseite: Depp wirkt im Gespräch mit Michelle Hunziker aufgeräumt, zufrieden, zeigt ein kleines Lächeln und scheint der Körpersprache nach tatsächlich beinahe etwas scheu zu sein. Für den gemeinsamen Bühnenauftritt mit Bocelli hat sich dann auch Depp in einen Anzug geworfen.

So viele Hände zu schütteln

Wer den kurzen Videoausschnitt mit Argusaugen betrachtet, der kann im Hintergrund einen Rotschopf erblicken und dieser gehört einem der bekanntesten «Ginger» überhaupt: Ed Sheeran (33). Auch mit ihm zeigt sich Hunziker Backstage im Amphitheater Teatro del Silenzio in einer kurzen Unterhaltung, Händeschütteln inklusive.

Am Mittwochabend, dem zweiten der drei Jubiläumsabende, hat Hunziker noch so einige berühmte Hände geschüttelt. So beispielsweise diejenigen der Hollywood-Stars Russell Crowe (60) und Will Smith (55), der mit Sohn Jaden (26) kam. Für die italienische Sängerin Laura Pausini (50), die die Moderatorin auf der Bühne begrüsste, gab es allerdings keinen Händeruck, sondern eine herzliche Umarmung.

Kinofilm im Entstehungsprozess

Bei einem solchen Anlass einer italienischen Musikgrösse darf natürlich auch er nicht fehlen: Italo-Rocker Zucchero (68). Von ihm postet Hunziker ein gemeinsames Bild in ihrer Instagram-Story. Dort zeigt sie sich zudem mit dem Jubilar, Tenor Andrea Bocelli selbst, sowie mit seinem Sohn Matteo (26) und seiner Tochter Virginia (12).

Wer nun denkt «Oh, das will ich auch! In der schönen toskanischen Landschaft einen Sommerabend voller Musik und Emotionen erleben», der kann das. Für den letzten der drei Abende am Freitag, 19. Juli, sind noch Tickets erhältlich. Allerdings sind sie mit einem Startpreis von knapp 370 Franken alles andere als günstig. Wer jedoch etwas Geduld mitbringt, der kommt in einigen Monaten für deutlich weniger Geld in den Genuss der verschiedenen Konzerte. Wie «Entertainment Weekly» berichtet, wird der Anlass gefilmt und im Herbst in den Kinos gezeigt. Regie führt der Brite Sam Wrench (33), der sich auch für den Konzertfilm von Taylor Swifts «The Eras Tour» verantwortlich zeigt.

