Was macht Michelle Hunziker da mit Yann Sommer?

Ein interessantes Duo: Für eine Werbekampagne von Schweiz Tourismus hat Ex-Nati-Goalie Yann Sommer ... Foto: Luca Oldani / Switzerland Tourism 1/7

Kurz zusammengefasst Michelle Hunziker und Yann Sommer im Wilden Westen der Schweiz

Hunziker trägt Tweed-Mantel, Sommer im Canadian Tuxedo

Sternekoch Caminada serviert lokale Küche vor St. Moritz

Hunziker: «Schon immer mein Kindheitstraum»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Plötzlich ist der Wilde Westen ganz im Südosten der Schweiz: Für eine Herbst-Kampagne haben sich Moderatorin Michelle Hunziker (47), Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (35) und Sternekoch Andreas Caminada (47) aufs Ross geschwungen.

Dabei durften die passenden Outfits natürlich nicht fehlen: Hunziker präsentiert sich im langen Tweed-Mantel mit passendem Blazer, während Sommer auf den sogenannten Canadian Tuxedo, eine Kombination aus Jeans-Jacke und Jeans-Hosen setzte. Der passende Hut macht den Inter-Mailand-Star endgültig zum Cowboy.

Seeforelle und Bergkäse

Vor der Bergkulisse von St. Moritz GR tischt Sternekoch Caminada Hunziker und Sommer aber kein amerikanisches BBQ, sondern beste lokale Küche auf: Vor einem Lagerfeuer hat der Bündner Bergkäse und lokale Trockenwürste serviert, ausserdem gibt es Seeforelle und allem Anschein nach getrocknete Früchte.

Hunziker scheint von ihrem Ausflug in die Berge begeistert zu gewesen zu sein. In einer Medienmitteilung von Schweiz Tourismus lässt sie sich folgendermassen zitieren: «Ich hatte eine unglaubliche Erfahrung bei den Dreharbeiten. Nicht nur Yann und Andreas haben dazu beigetragen, sondern auch die wunderschöne Herbstkulisse im Engadin. Es war schon immer mein Kindheitstraum, im Wald am Lagerfeuer mit Freunden zu essen. Ich bin mir sicher, dass ich mit dieser Kampagne den Italienerinnen und Italienern eine Schweiz zeigen kann, wie man sie bis jetzt selten gesehen hat.»

«Eines meiner schönsten Shooting-Erlebnisse»

Yann Sommer sah es ähnlich wie Hunziker: «Es war eines meiner schönsten Shooting-Erlebnisse, und ich hatte viel Spass dabei, die Schweizer Berge, gepaart mit den spektakulären Herbstfarben, mit Michelle und Andreas zu entdecken.»