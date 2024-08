Der Eurovision Song Contest kommt 2025 dank dem Sieg von Nemo in die Schweiz und wird im Mai 2025 in Basel stattfinden. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

1/5 Nemo hat mit dem Sieg am Eurovision Song Contest in Malmö den grössten Musikwettbewerb in die Schweiz geholt.

Michel Imhof Teamlead People

Nach dem Sieg von Nemo (24) am 68. Eurovision Song Contest in Malmö (Schweden) findet die nächste Ausgabe in der Schweiz statt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum grössten Musikwettbewerb der Welt in der Schweiz.

Wo findet der ESC 2025 statt?

Beim Auswahlverfahren, das die SRG durchgeführt hatte, hat sich Basel durchgesetzt. Die Stadt am Rheinknie wird den ESC in der St. Jakobshalle organisieren. Dort rechnen die Organisatoren mit einer Kapazität von 9'000 Besuchern. Hinzu kommt die Option auf ein Public Viewing im benachbarten St. Jakob Park für 20'000 Menschen. Auch Genf, Zürich und Bern/Biel hatten sich für die Austragung beworben, gingen aber leer aus. Die Host City des ESC 2025 wurde am 30. August 2024 verkündet.

Warum findet der Eurovision Song Contest 2025 in der Schweiz statt?

Mit dem Sieg von Nemo am Eurovision Song Contest in Malmö (Schweden), mit dem Titel «The Code», sicherte sich die Schweiz das Recht für die Austragung im Folgejahr. Seit 1958 findet der ESC jeweils im Land des Vorjahressiegers statt – bis auf wenige Ausnahmen. Beispielsweise konnte die Ukraine nach dem Sieg im Jahr 2022 den ESC im Folgejahr nicht austragen und veranstaltete danach die Veranstaltung gemeinsam mit der BBC in Liverpool.

Wann findet der Eurovision Song Contest 2025 statt?

Der Eurovision Song Contest 2025 wird vom 13. bis 17. Mai 2025 stattfinden. Die beiden Semi-Finale werden am 13. und 15. Mai 2025 ausgetragen, das grosse Finale schliesslich am 17. Mai 2025. Die Eröffnungszeremonie dürfte am 11. Mai stattfinden. Die Organisatoren legen die Daten meist so, dass sie sich nicht mit den Spielen der UEFA Champions League, der UEFA Euro League und des deutschen Fussball-Cup-Finales überschneiden.

Was bedeutet der ESC für den Austragungsort Basel?

Basel bekommt mit der Show mit Millionenpublikum eine riesige Aufmerksamkeit. Die vielen Touristen, die während der Veranstaltungswoche anreisen, lassen die Kassen klingeln. Der Austragungsort von 2023, Liverpool, berichtet von einer ökonomischen Wertschöpfung in der Höhe von 62 Millionen Franken.

Wie bekomme ich Tickets für den Eurovision Song Contest 2025?

Genaue Infos dazu gibt es noch nicht. Der Ticketverkauf startet meist gegen Ende Jahr. Sicher ist: Das Interesse wird wie jedes Jahr massiv sein. Cool: Pro Show gibt es jeweils zwei öffentliche Generalproben, zu denen auch Tickets gekauft werden können. Bei den Generalproben kommt aber ein Fake-Voting zum Zug.

Wie viel kosten Tickets für den Eurovision Song Contest 2025?

Das ist noch nicht bekannt. 2024 kosteten Tickets für den ESC in Malmö zwischen umgerechnet 35 und 320 Franken.

Wird der ESC nur in der Halle gefeiert?

Mitnichten! Der Austragungsort des ESCs stellt jeweils auch das Eurovision Village auf die Beine. Das ist eine Fanzone, in denen allerlei Konzerte stattfinden, Acts sich präsentieren können und Sponsoren Visibilität erhalten. Auch wird eine Woche ein EuroClub betrieben. Das ist ein Nachtclub, der eine Woche lang nur Eurovisions-Musik spielt und vom Fanclub des jeweiligen Landes organisiert wird. Sowohol das Eurovision Village, als auch der EuroClub, sollen in den Basler Messehallen stattfinden. In der Steinenvorstadt ist eine Eurovision Street geplant, vom Bahnhof Basel SBB bis Badischer Bahnhof ist ein Eurovision Boulevard durch die Stadt geplant. Hinzu kommen eine Bühne am Barfüsserplatz und die Bespielung des Rheinufers. Natürlich steht es lokalen Betrieben offen, auch ein spezielles Programm für die ESC-Woche auf die Beine zu stellen.

Wer wird den ESC 2025 moderieren?

Die Moderation wird erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Blick-Community hat in einer Abstimmung bereits ESC-Kommentator Sven Epiney favorisiert, danach folgen Michelle Hunziker und Sandra Studer.

Wer nimmt am ESC 2025 teil?

Die komplette Länderliste für den ESC 2025 wird im Oktober erwartet. Alle Songs, die ab 1. September 2024 veröffentlicht werden, dürfen am ESC mitmachen. Mitte März müssen alle Songs mit den Acts eingereicht sein.

Wie viel kostet der ESC?

Das ist unterschiedlich. Die Stadt Basel rechnet mit Kosten von 30 bis 35 Millionen. Die Ausgabe 2014 kostete Kopenhagen 50 Millionen Franken, diejenige 2012 in Baku 59 Millionen. In Malmö war man 2013 mit 14 Millionen sparsamer unterwegs. In Liverpool kostete der ESC 2023 rund 30 Millionen Franken.

Wer finanziert den ESC?

Die Kosten für den Eurovision Song Contest werden von der austragenden Stadt, Sponsoren und dem gastgebenden Sender, also 2025, der SRG getragen. Hinzu kommen Beiträge der verschiedenen Mitgliedssender der EBU, offen sind Anteile von Kanton und Bund.