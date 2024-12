Am 21. Dezember 2014 starb Udo Jürgens. Zu seinen Ehren zeigt SRF 1 am 23. Dezember die Galashow «Udo Jürgens Forever», moderiert von Michelle Hunziker. Im Interview mit Blick erinnert sie sich an den grossen Entertainer und erzählt von ihrem Duett mit Tochter Aurora.

1/8 Michelle Hunziker, aufgenommen im Oktober 2024 am Film-Festival von Rom. Foto: Imago

Jean-Claude Galli Redaktor People

Michelle Hunziker (47) führt am kommenden Montag, 23. Dezember, mit dem deutschen Popsänger Sasha (52) durch die Tribute-Show «Udo Jürgens Forever» (SRF 1, 20.10 Uhr) zum 90. Geburts- und 10. Todestag von Udo Jürgens (1934–2014). Mit dabei sind Künstler wie Howard Carpendale (78), Wencke Myhre (77), Vanessa Mai (32), Annett Louisan (47) und das Original-Orchester von Udo Jürgens unter der Leitung von Jürgens' langjährigem Bandleader Pepe Lienhard (78). Die Aufzeichnung fand im Circus Krone in München statt.

Blick: Frau Hunziker, wie kam es zu Ihrem Engagement für diese Show?

Michelle Hunziker: Ich wurde gefragt und habe gleich Ja gesagt. Eine Show als Hommage an einen so tollen Künstler wollte ich gern präsentieren.

Was bedeuten Ihnen Udos Lieder?

Sie erinnern mich an meine Kindheit. Denn mein Vater hat Udos Lieder gesungen, als ich klein war. Er sang immer «Mit 66 Jahren», als Mantra gegen das Älterwerden.

Was machte Udo Jürgens so populär und erfolgreich? Und was bleibt von ihm?

Er hatte eine so grosse Bandbreite an Liedern, von sozialkritisch und lustig bis zu Songs über die Liebe ist alles dabei. Damit hat er Jung und Alt erreicht und lebt bis heute in seinen Liedern weiter.

Wann wurden Sie das erste Mal mit seiner Musik konfrontiert?

Ich denke, das war mit «Vielen Dank für die Blumen» in der Trickfilmreihe «Tom und Jerry». Das habe ich als Kind mit meinem Papa geschaut, und dann haben wir mitgesungen.

Wie haben Sie Ihre Moderation der Tribute-Show erlebt?

Es war sehr emotional, diese Show zusammen mit Sasha zu moderieren, denn wir hatten tolle Auftritte von grossartigen Musikern, die alle Werke von Udo gesungen haben. Und Udos Familie war die ganze Zeit in der Sendung dabei und hat uns ein bisschen von Udo der Privatperson, dem Papa und Opa erzählt. Am emotionalsten war für mich aber mein Auftritt mit meiner Tochter. Wir haben «Liebe ohne Leiden» gesungen, jenen Song, den Udo früher zusammen mit seiner Tochter gesungen hat. Wir sind sehr dankbar, dass Jenny uns dieses besondere Lied anvertraut hat.

Haben Sie Udo je persönlich kennengelernt?

Ich habe ihn 2011 in der TV-Show «Wetten, dass ..?» getroffen und ihn als einen galanten Mann und tollen Künstler erlebt.

Welche seiner Lieder mögen Sie am liebsten?

«Liebe ohne Leiden» mag ich besonders gern, da es eine so schöne Botschaft enthält. Denn was kann ein Elternteil seinem Kind Schöneres wünschen als Liebe ohne Leiden? Aber auch die Lieder aus meiner Kindheit mag ich sehr.

Biobox Michelle Hunziker Michelle Hunziker wurde 1977 im Tessin geboren und wuchs in Ostermundigen BE und Zuchwil SO auf. 1993 zog sie mit ihrer Mutter nach Bologna, wo sie zwei Jahre später durch Dessous-Fotos Bekanntheit erlangte. 1996 präsentierte sie ihre allererste italienische TV-Show «I cervelloni». Sie war unter anderem Moderatorin von «Deutschland sucht den Superstar» und führte ab 2009 mit Thomas Gottschalk (74) durch «Wetten, dass ..?». 1996 lernte sie Eros Ramazzotti (61) kennen, im selben Jahr wurde Tochter Aurora geboren. Die Ehe wurde 2009 geschieden. 2013 verlobte sich Hunziker mit Tomaso Trussardi (41), und ihre Tochter Sole kam zur Welt, 2015 folgte Celeste. 2022 gaben Hunziker und Trussardi ihre Trennung bekannt.

Welches war für Sie als Moderatorin die grösste Herausforderung?

Trotz all der Emotionen alles auf dem Schirm zu behalten. Und ich liebe es, wenn ich in Sendungen nicht nur moderieren, sondern auch singen und tanzen kann. Auch die Zusammenarbeit mit Sasha hat mir grossen Spass gemacht.

War von Anfang an klar, dass Sie das Duett mit Aurora auf Deutsch singen würden?

Nein. Es gab auch Überlegungen, dass meine Tochter ihren Teil des Songs auf Italienisch singt, aber wir haben uns dann entschieden, den Song ganz auf Deutsch zu singen. Aurora spricht ja kein Deutsch, und wir haben den Song zusammen einstudiert und geübt. Ich bin sehr stolz auf sie, denn sie hat das fantastisch gemacht.

Wo und wie lange haben Sie dafür geübt?

Zu Hause – und Aurora hat schnell gelernt und auch die deutsche Aussprache sehr gut hingekriegt.

Sind Sie und Aurora zufrieden mit dem Resultat?

Das müssten Sie die Zuschauer fragen. Für uns war das jedenfalls der emotionalste Moment der Sendung.

Wie hat Jenny Jürgens darauf reagiert? Ihr hat Udo den Song ja ursprünglich gewidmet.

Sie hat uns so positives Feedback gegeben. Das hat uns sehr berührt und gefreut. Dass wir dieses Lied vor der Familie singen durften, war für uns sehr besonders.

Wird der Song nun separat veröffentlicht? Und gibt es weitere musikalische Pläne von Ihnen und Aurora für ein Album oder Auftritte?

Nein … da gibt es bisher keine Pläne.

Auf Instagram sieht man, wie Sie und Aurora sich nach den Aufnahmen für die Show den Schriftzug «Liebe ohne Leiden» tätowieren liessen. Sind dies wirklich permanente Tattoos? Und weshalb gerade derselbe Schriftzug für beide?

Aber natürlich sind das echte Tattoos. Ich hatte Aurora versprochen, dass wir uns ein gemeinsames Tattoo stechen lassen würden. Und die Sendung und die Begegnung mit Jenny Jürgens hat uns dann inspiriert, diesen Schriftzug zu wählen.

Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?

Ich wünsche mir ein schönes Weihnachtsfest mit der ganzen Familie!

Feiern Sie gemeinsam mit Aurora?

Wir feiern mit der ganzen Familie zu Hause, mit Tannenbaum, viel Essen, Musik und Geschenken.