Kurz zusammengefasst Michelle Hunziker besucht das Kunsthaus Zürich

Sie dreht eine Herbstkampagne für Zürich Tourismus

Sie zeigt sich offen für Moderation des ESC 2025 in Basel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

An der Wand hängen mehrere Seerosenbilder von Claude Monet (1840–1926), die Besucher des Kunsthauses Zürich verweilen und betrachten die weltbekannten Werke des französischen Malers. Darunter befindet sich auch die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (47). «Ich interessiere mich immer mehr für Kunst. Je älter man wird, desto mehr liebt man die schönen, kreativen Sachen», sagt die in Mailand wohnhafte TV-Frau zu Blick. «Und der neue Bau vom Kunsthaus Zürich ist wirklich magisch geworden.»

Hunziker besuchte diese Woche die Limmatstadt, um für die Herbstkampagne für Zürich Tourismus vor der Kamera zu stehen und so mehr Italiener und Tessiner an den Zürichsee zu bringen. Für die in Ostermundigen BE und Zuchwil SO aufgewachsene Moderatorin eine gute Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen. Das sei nicht möglich gewesen, als sie um die Jahrtausendwende beim nicht mehr existierenden Sender TV3 die Schönheitssendung «Cinderella» moderierte. «Die Produktionen waren zwar hier in Zürich. Damit war ich tagsüber beschäftigt, abends sind wir dann in den Ausgang, ins Kaufleuten, gegangen. Jetzt kann ich mir mehr Zeit nehmen.»

Stand-Up-Paddle-Ausflug fiel dem Wetter zum Opfer

Auf dem Plan standen neben dem Kunsthaus auch Besuche in Zürich-West, unter anderem im Restaurant Clouds im Prime Tower. Der Seeausflug mit dem Stand-Up-Paddle fiel dem Wetter zum Opfer. Hunziker blieb der Skatepark beim Letten speziell in Erinnerung. «Der hätte meiner Tochter Sole gefallen. Sie ist jetzt elf Jahre alt und kommt langsam in die Pubertät. Die ganzen Skater dort wären sicher etwas, was sie gerne sehen würde.»

Michelle Hunziker war diese Woche in Zürich, um die Limmatstadt den Italienern und Tessinern näherzubringen. Hier posiert sie im Kunsthaus vor einem der Seerosenbilder von Claude Monet. Foto: ©Schweiz Tourismus 1/12

Hunziker will nicht nur mehr Italiener nach Zürich, sondern in die gesamte Schweiz holen. Seit mehreren Jahren ist sie neben Yann Sommer (35) Aushängeschild für Schweiz Tourismus in Italien. «Die Sauberkeit, die Nachhaltigkeit und die Harmonie der Architektur sind hier fantastisch.» Auch ihren Nachkommen, darunter auch dem einjährigen Enkel Cesare, bringt sie die Schweiz näher. «Das gehört zu meinem Leben. Auch wenn ich in meinem Herzen mittlerweile Italienerin bin, sind meine Wurzeln hier. Die nimmt mir niemand weg.»

Hunziker will den ESC 2025 moderieren

Nächstes Jahr könnte Michelle Hunziker die Schweiz auf einer noch grösseren Bühne repräsentieren. Der Moderationsjob für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel ist noch nicht vergeben. Durch die Sendung mit über 150 Millionen Zuschauern würde sie gerne führen: «Natürlich würde ich das sofort machen. Das wäre eine riesige Ehre», sagt sie zu Blick. In Italien moderiert Hunziker neben der Comedy-Sendung «Striscia la notizia» viele Musik-Sendungen, darunter auch kürzlich das Konzert zum 30. Bühnenjubiläum von Opernstar Andrea Bocelli (65). Dass sie auch deswegen vielerorts als Favoritin genannt wird, sei schön. «Aber zuerst muss mich mal jemand anrufen, bislang wurde ich nicht angefragt», stellt sie klar.

Bis es so weit ist, wird Hunziker mit ihrer Familie wohl noch einige Male die Schweiz besuchen. Vergangenes Neujahr war sie mit ihren Liebsten in Zermatt, an Ostern letztes Jahr auf dem Jungfraujoch. «Meine Lust, mit meiner Familie die Schweiz zu entdecken, wird immer grösser», sagt Hunziker.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Enkel Cesare machte ihr Glück perfekt

Die Familie scheint ohnehin ihr Ein und Alles zu sein. Mit Enkel Cesare scheint ihr Glück perfekt. «Seine Geburt war ein Segen, Grossmami zu werden, ist das Schönste, was dir passieren kann. Man hat wieder die Energie einer Mutter», schwärmt Hunziker. Jedes Mal, wenn ihre Tochter Aurora (27) «meinem Enkel Cesare den Besuch bei Nonna Michelle ankündigt, freut er sich unendlich». «Wir haben Hunde, ich habe junge Töchter, wir machen Musik und tanzen. Wir haben ganz viel Spass zusammen.»

0:58 Hotel Mandarin Oriental: Michelle Hunziker zeigt auf Instagram ihre Suite