Auf einen Blick Michelle Hunziker postet Foto aus St. Moritz. Kritik und Zuspruch folgen

Einige Follower kritisieren Hunzikers Aussehen und vermeintlichen Luxus

Einige Follower kritisieren Hunzikers Aussehen und vermeintlichen Luxus

Der Instagram-Post erhielt über 57'000 Likes trotz negativer Kommentare

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Das Foto strahlt Glück und Lebensfreude aus. Michelle Hunziker (47) verbringt ihre Ferien derzeit mit Freundinnen im Nobelskiort St. Moritz und postet von dort ein Foto, das sie strahlend und hübsch zurechtgemacht in einer Limousine zeigt – wohl auf dem Weg zu einem Abendessen oder einer Party. «Night out», schreibt Hunziker dazu und versieht den Instagram-Post mit einem Flammen-Emoji.

Michelle Hunziker und ihre drei Begleiterinnen lachen herzlich auf dem Bild und freuen sich auf einen lustigen Abend im verschneiten Engadin. Doch was wohl für positive Gefühle sorgen sollte, erregt im Netz einiges an Unmut. «Du willst doch ein Alter zeigen, dass längst vorbei ist», lautet ein böser Kommentar. Und weiter: «Diese Damen können ihr Altern nicht ertragen und machen auf jung, was sehr lächerlich ist!»

Blick-Reporter schwärmt von Michelle Hunzikers Aussehen

Mit dabei beim Mädels-Ausflug in den Bergen ist die Tochter von Hunziker-Freundin und TV-Moderatorin Ilary Blasi (43) und auch die 17-Jährige bekommt ihr Fett weg. «Die 40-Jährigen sehen besser aus als die 17-Jährige», giftetet ein User.

Menschen, die man nicht kennt, aufgrund von Fotos auf Instagram zu bewerten ist per se problematisch. Wer es besser weiss, beziehungsweise Michelle Hunziker persönlich getroffen hat, ist Blick-Reporter Michel Imhof. Er schwärmt von ihrem Aussehen: «Michelle Hunziker ist eine wunderschöne Frau. Steht man vor ihr, ist man sich kaum bewusst, dass sie bald 50 ist. Und bereits Oma ist.»

Noch schlechter als das jugendliche Aussehen kommt der angebliche Luxus, der das Bild vermitteln soll, bei Michelle Hunzikers Followern an. «Dieser Post angesichts derer, die auf der Strasse schlafen und dem Hunger und Krieg überall. Ich schäme mich für euch…», gibt jemand zu bedenken. «Michelle, was ist aus deiner Solidarität mit Frauen und gegen Gewalt geworden????», lautet eine weitere Frage auf Instagram.

Die Missgunst ist nicht überall

Doch längst nicht alle sehen das Schlechte im Instagram-Post von Michelle Hunziker. Viele freuen sich, dass die vier Frauen einen schönen Abend zusammen verbringen und Lebensfreude ausstrahlen. Sie wünschen ihnen viel Spass im Ausgang und einige schreiben, dass sie bei diesem vergnügten Mädelsabend nur zu gerne dabei gewesen wären.

Neid und Missgunst ist bei den vielen Kommentaren zum Foto also nicht überall zu finden – im Gegenteil. Der Post hat mittlerweile über 57'000 Herzen gesammelt und eine Followerin kontert die Kritik so: «Warum kann man Michelle das Zufriedensein nicht einfach gönnen?» Abschliessend hält sie fest: «Und übrigens: 40 oder 50 Jahre ist nicht alt!»