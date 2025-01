1/5 Michelle Hunziker war mit ihren Töchtern Skifahren, bevor sie nach Lappland reisten und dort erstmals Polarlichter sahen.

Helikopterflug zum Zahnarzt statt Wellness im Luxushotel

So hatte sich Michelle Hunziker ihre Skiferien mit ihren Töchtern Sole (11) und Celeste (9) sicher nicht vorgestellt. Anstatt gemütlich die Piste runterzufahren und im Anschluss im Spa zu entspannen, gab es einen Helikopterflug zum Arzt.

Sole, die ältere Tochter von Michelle Hunziker aus ihrer Ehe mit Tomaso Trussardi, war beim Skifahren gestürzt und hatte sich einen Schneidezahn ausgeschlagen. So musste der Skitag vorzeitig abgebrochen werden und statt Wellness im Luxushotel – das immerhin rund 560 Franken pro Nacht kostet – gab es einen unfreiwilligen Ausflug in luftige Höhen.

Michelle Hunziker reagierte laut dem italienischen Magazin «Oggi» sofort und rief ihren guten Freund Lorenzo Vanini, einen Dental-Experten, an. Dieser wohnt allerdings in Chiasso – und war zum Zeitpunkt des Unfalls daher rund 421 Kilometern von Hunziker und ihrer verletzten Tochter weg.

Hunziker rief also kurzerhand einen Helikopter, der ihre Tochter zum Arzt flog, um den kaputten Zahn reparieren zu lassen. Den Piloten, Gabriel Kostner (59), soll Hunziker «Engel des Himmels» genannt haben, wie «Oggi» schreibt. Bei der Gesundheit ihrer Tochter spielt für die Schweizer Moderatorin Geld keine Rolle. Wie viel Hunziker tatsächlich ausgab, ist nicht bekannt. Doch ein 50-minütiger Flug mit dem Helikopter kann schnell einmal um die 1900 Euro kosten – vor allem, wenn er privat gechartert wird und nicht über die Rettung kommt. Das sagt der südtiroler «Elikos Helicopter Service» laut «Bild».

Am Ende scheint aber alles halb so schlimm gewesen zu sein, denn schon am nächsten Tag stand Sole Trussardi bereits wieder auf der Piste. Von Angst aufgrund ihres Sturzes am Vortag keine Spur.