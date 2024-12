1/6 Michelle Hunziker ist 47 Jahre alt. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Auf einen Blick Michelle Hunziker verrät ihr Geheimnis für ihr jugendliches Aussehen

Hunziker bricht Tabu und spricht offen über Masturbation als Anti-Aging-Methode

Ihr biologisches Alter auf Zellebene beträgt nur 25 Jahre

«Wie macht sie dass bloss?», fragen sich viele, wenn sie Fotos von Michelle Hunziker anschauen. Die 47-jährige Moderatorin und Geschäftsfrau scheint seit Jahren kaum zu altern und sieht trotz ihres prallvollen Terminkalenders taufrisch aus. Nun lüftet sie das Geheimnis ihres Jungbrunnens und sagt dem «Corriere della Sera», dass sie nben neben gesunder Ernährung und Sport auch auf Selbstbefriedigung setzt, um jung und fit zu bleiben.

«Auch wenn man keinen Partner hat, muss man wissen, wie man sich selbst befriedigen kann», erklärt Hunziker offen im Gespräch mit der italienischen Zeitung. Die gebürtige Schweizerin ist überzeugt, dass die Ausschüttung von Glücks- und Liebeshormonen wie Dopamin und Serotonin massgeblich zu ihrem jugendlichen Aussehen beiträgt.

Masturbation reicht nicht

Auf die Optik allein verlässt sich Michelle Hunziker aber nicht, sie hat sogar ihr biologisches Alter bestimmen lassen – mit erstaunlichem Ergebnis: Auf Zellebene soll sie gerade einmal 25 Jahre alt sein, fast die Hälfte ihres tatsächlichen Alters. Die Moderatorin will mit ihrer Offenheit ein Tabu brechen: «Masturbation ist ein grosses Tabu, niemand redet darüber, vor allem nicht unter Frauen, die sich allzu oft im Stress des Alltags und in ihren Ängsten verfangen.»

Doch Selbstbefriedigung ist nicht Hunzikers einziges Geheimnis. Sie setzt auf einen durchstrukturierten Tagesablauf mit frühem Aufstehen, ausgewogenem Frühstück und regelmässigem Fitnesstraining. «Für mich stehen ein gesunder Lebensstil, unverarbeitete Lebensmittel, Verzicht auf Zucker und Sport an erster Stelle», betont sie.

Kein Zucker, kein spätes Essen

Besonders kritisch sieht Hunziker den Konsum von Zucker: «Raffinierter Zucker ist das Gift dieses Jahrtausends, was viele Menschen nicht verstehen.» Sie achtet penibel darauf, was sie zu sich nimmt und kocht bevorzugt selbst. Ihre Disziplin führt Hunziker auf ihre Kindheit in der Schweiz zurück. «Dort lernt man schon als kleines Mädchen, sich körperlich und geistig wohl zu fühlen», erklärt sie. Diese frühe Prägung habe ihr geholfen, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und beizubehalten.

Nicht nur was, sondern auch wann sie Nahrung zu sich nimmt, ist Michelle Hunziker wichtig. Spätes Abendessen ist tabu, Znacht gibt es bei ihr spätestens um 19 Uhr zu Abend – in Italien eine ungewöhnlich frühe Zeit. «Es stört mich nicht und ich könnte nicht anders leben. Wenn ich fünf Tage lang nicht trainiere oder zu viel esse, verliere ich den Verstand. Ich schlafe schlecht und mir ist schwindelig.»