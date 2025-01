Michelle Hunziker schon auf dem Weg in die Schweiz

Wer moderiert den ESC in der Schweiz?

1/5 Mit seinem Song «The Code» brachte Nemo den ESC 2024 in die Schweiz. Foto: IMAGO/TT

Auf einen Blick Nemo bringt Eurovision Song Contest 2024 in die Schweiz

Michelle Hunziker ist Favoritin als Moderatorin des Events in Basel

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

vor 46 Minuten Willkommen zur ersten ESC-Sause! Das Wichtigste im Überblick Der Eurovision Song Contest findet zwischen dem 13. und 17. Mai in Basel statt

Heute, den 20. Januar, gibt die SRG die Hosts bekannt

Blick tickert ab 15 Uhr live

Michelle Hunziker gilt als Favoritin – und ist bereits auf dem Weg in die Schweiz

Auch Sven Epiney dürfte einen Job ergattern vor 14 Minuten vor 14 Minuten Auch Hazel Brugger ist eine Kandidatin Die grosse Frage bleibt nun natürlich, wer nebst Hunziker durch die Show in Basel führen wird. Eine heisse Spur führt derweil nach Deutschland: Hinter den Kulissen wird Hazel Brugger (31) als Host gehandelt. Die gebürtige US-Amerikanerin wuchs in Zürich auf und lebt heute in Frankfurt, kennt das internationale Parkett und ist im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt. Die beliebte Stand-up-Comedian und Moderatorin verfügt über einen eigenständigen und einmaligen Stil, der bei der ESC-Community gut ankommen könnte. Brugger ist auch musikaffin und moderierte unter anderem die Swiss Music Awards 2020. Foto: IMAGO/Eventpress vor 16 Minuten vor 16 Minuten Wie viel verdienen die ESC-Hosts? Gesicherte Zahlen gibt es dazu keine. Zu überzogene Ansätze bergen allerdings das Risiko, SRG-kritischen Kreisen später im Kampf um die Halbierungs-Initiative als Munition zu dienen. Fakt ist, dass Hunziker sicher keine günstige Lösung wäre und damit auch die Wahl der anderen Besetzungen in eine bescheidenere Richtung beeinflussen könnte. vor 19 Minuten vor 19 Minuten Was spricht für Hunziker? Hunziker ist mit ihren Engagements im deutschen und italienischen Fernsehen bereits bestens erprobt, was internationale TV-Auftritte vor entsprechenden Kulissen angeht, und kann dank ihrer jahrzehntelangen Routine gut mit einem solchen Druck umgehen. Trotz ihres Wohnsitzes in Italien gilt sie beim Grossteil des Publikums immer noch als waschechte Schweizerin und einheimische Sympathieträgerin und so als prädestiniert für dieses Heimspiel. Foto: IMAGO/Emmefoto vor 57 Minuten vor 57 Minuten Kronfavoritin Hunziker reist nach Basel Wir fragen uns an dieser Stelle: Ja ist denn schon Weihnachten? Oder zumindest Mai? Die SRG legt den ESC-Fans bereits heute, den 20. Mai, die ersten Gschänkli (oder korrekterweise Basler Läckerli) unter den Lys-Asia-Baum. Ab 15 Uhr erfahren wir, wer die Show in der St. Jakobshalle moderierten wird. Nach Blick-Informationen spricht alles für Michelle Hunziker als Host. Und siehe da: Vor einigen Minuten postet sie auf Instagram sachdienliche Hinweise – Hunziker ist mit dem Zug auf dem Weg in die Schweiz. Ende des Livetickers

Am 12. Mai 2024 brachte Nemo (25) den Eurovision Song Contest mit seiner Darbietung von «The Code» in die Schweiz – seither wird am immensen Rahmenprogramm des Musikwettbewerbs, der zwischen dem 13. und 17. Mai dieses Jahres in Basel stattfindet, herumgetüftelt.

Eine der grossen Frage: Wer moderiert die Mega-Sause am Rheinknie? Nach Blick-Informationen gilt Michelle Hunziker (47) als Host als gesichert. Neben Hunziker dürfen sich noch weitere bekannte Namen berechtigte Hoffnung auf den begehrten Job machen. Wer schliesslich in die Kränze kommt, erfährst du ab 15 Uhr in unserem Liveticker.