Bencic teilt private Fotos von ihrem Asien-Abstecher

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Saison von Belinda Bencic (28) ist mit einer leisen Enttäuschung zu Ende gegangen. Wegen einer Oberschenkelverletzung konnte sie wenige Tage nach dem Turniersieg in Tokio nicht zum Hongkong-Viertelfinal antreten. Trotzdem blickt sie auf eine erfolgreiche erste volle Saison als Mutter zurück.

Dazu trägt auch der abschliessende Abstecher nach Asien bei. Darauf blickt Bencic nun mit einer Reihe Schnappschüsse zurück, die sie mit ihren Followern auf Instagram teilt. Zwischen Selfies und Eindrücken von den besuchten Städten taucht auch immer wieder Töchterchen Bella auf. Die Anderthalbjährige begleitet ihre Mutter rund um die Welt zu ihren Turnieren. Und sorgt für viele herzige Momente.

Lachend steht Bella neben einem übergrossen Teddybären im Tennis-Outfit. «Doppelpartner», kommentiert Bencic den Schnappschuss. Als «Madame» bezeichnet sie ihre Tochter hingegen, wenn diese stolz neben ihrem Kinderwagen herläuft, anstatt darin zu sitzen. Und als die Kleine eine herzförmige Sonnenbrille trägt, ist sie für den Tennis-Star schlichtweg «Einfach zu cool».

«Lebensziel»

Immer an der Seite des Mutter-Tochter-Gespanns ist auch Bencics Ehemann und Fitnesstrainer Martin Hromkovic (43). Ihm widmet die Ostschweizerin ebenfalls ein Foto. Und verbindet dieses mit einer süssen Liebeserklärung. «Lebensziel», bezeichnet sie das intime Familienfoto, welches das Trio wohl frischgeduscht im Badezimmer zeigt. Und setzt einen grünen Haken dahinter. Bencic strahlt und lehnt sich an die Schulter ihres Mannes während sich Bella mit einer Zahnbürste beschäftigt.

Sinnbildlich ist der letzte Schnappschuss in der Galerie. «Und wir sind raus», schreibt Bencic dazu. Er zeigt sie schlafend im Flugzeug, in ihren Armen liegt Bella. Nach dem Saisonende steht Familienzeit auf dem Programm. Und Erholung. Diese findet Bencic im Paradies. Denn Hromkovic verrät in seiner Instagram-Story, dass sie beim Blick aus dem Hotelfenster keine Skyline mehr sehen, sondern einfach nur der Sand und das Meer auf den Malediven.

