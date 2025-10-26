Belinda Bencic gewinnt WTA-500-Turnier in Tokio

In lediglich zwei Sätzen schlägt Belinda Bencic am WTA-500-Turnier in Tokio ihre Gegnerin Linda Noskova. Die Ostschweizerin holt sich damit den zehnten Turniersieg ihrer Karriere.

1/4 Bencic hat das WTA-500-Turnier von Tokio gewonnen. Foto: keystone-sda.ch

Belinda Bencic (WTA 13) gewinnt das WTA-500-Turnier in Tokio. Die Schweizerin holt sich den Sieg im Final gegen die 20-jährige Tschechin Linda Noskova (WTA 17) mit 6:2 und 6:3 in zwei Sätzen, nachdem sie im Viertel- und Halbfinal zwei Dreisatz-Krimis überstanden hat.

Somit geht die Liebesgeschichte zwischen Belinda Bencic und Tokio weiter. Denn die Ostschweizerin hat in Japans Hauptstadt ihren bislang schönsten Titel errungen – die olympische Goldmedaille bei den Spielen 2021. Das war auch das letzte Mal, dass in der japanischen Hauptstadt spielte.

Den Final gegen Noskova dominiert sie. Ihr Umgang mit wichtigen Punkten ist bemerkenswert: Sie wehrt alle zehn Breakbälle ab und verwandelt drei der sechs Chancen, die sich ihr selber bieten.

Zweiter Titel des Jahres – und nicht der Letzte?

Es ist die Krönung der ersten vollständigen Saison nach der Babypause. Neben dem Titel in Tokio hat Bencic im Februar auch das 500er-Turnier in Abu Dhabi gewonnen. Das wohl grösste Highlight war aber der sensationelle Halbfinaleinzug in Wimbledon.

Am Montag wird die 28-jährige Ostschweizerin die Nummer 11 der Welt sein und kann auf ein insgesamt sehr gelungenes Comeback-Jahr zurückblicken. Zu Beginn der Saison war sie noch auf Rang 489.

Und das ist vielleicht noch nicht alles. Nach ihrem vierten Turnier in vier Wochen schlägt Belinda Bencic nun auch noch in Hongkong (ab Montag) auf, wo sie eine Einladung erhalten hat und als Nummer 1 antreten wird.