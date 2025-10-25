DE
FR
Abonnieren

Jetzt schwärmt Sundhage wieder
Angezählte Peng wird zum Nati-Matchwinner

Mit zahlreichen Paraden lässt Livia Peng die Kanadierinnen verzweifeln. Eine starke Reaktion, nachdem die Bündnerin zuletzt angezählt wurde. Trainerin Sundhage schwärmt nach dem Spiel.
Publiziert: 08:00 Uhr
|
Aktualisiert: 13:30 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Überfliegerin Peng: Die Nati-Torhüterin lässt Kanada verzweifeln.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Das ist mal eine Reaktion. Livia Peng (23) wird im Nati-Testspiel gegen Kanada zum Matchwinner, gleich mit mehreren starken Paraden hält sie den 1:0-Sieg in Luzern fest. Und das, nachdem sie zuvor noch angezählt wurde.

Rückblick: Bei der ersten Kader-Bekanntgabe seit der EM lanciert Trainerin Pia Sundhage (65) den Konkurrenzkampf im Nati-Tor neu. «Jede wird ihre Chance erhalten. Aktuell ist noch nichts entschieden, die Trainingsleistungen werden ausschlaggebend sein», so die Schwedin.

Peng lässt Taten folgen

Trotz Pengs starker EM muss sie jetzt also plötzlich um ihren Stammplatz zittern. Der Grund ist ihr Wechsel zu Chelsea. Bei den Blues ist die Bündnerin hinter Welttorhüterin Hannah Hampton (24) nur die Nummer 2. «Ich mache mir da keinen grossen Kopf, ich will einfach mit meinen Leistungen überzeugen», sagte die Torhüterin noch unter der Woche bei einer Pressekonferenz im Nati-Camp. In Luzern lässt sie nun Taten folgen.

Mehr zur Frauen-Nati
Nati-Training vom Winde verweht – Sundhage warnt vor Kanada
Stürmische Matchvorbereitung
Nati-Training vom Winde verweht – Sundhage warnt vor Kanada
Nati will EM-Euphorie weiterziehen – Sundhage hütet Goalie-Geheimnis
Mit Video
Test gegen Kanada
Nati will EM-Euphorie weiterziehen – Sundhage hütet Goalie-Geheimnis
«Ich habe gedacht, die sprechen Japanisch»
Beneys schwerer ManCity-Start
«Ich habe gedacht, die sprechen Japanisch»
Hat Livia Peng Angst um ihren Nati-Stammplatz?
Mit Video
Goalie-Kampf neu lanciert
Hat Livia Peng Angst um ihren Nati-Stammplatz?

In der ersten Halbzeit rettet sie zweimal glänzend im Eins-gegen-Eins. Und auch in den Schlussminuten der Partie brilliert Peng noch einmal. Zuerst pariert sie eine gefährliche Hereingabe und danach entschärft sie einen weiteren kanadischen Abschluss mit der oberen Hand. Nach der Partie weiss auch Sundhage, bei wem sie sich zu bedanken hat: «Livia hat sehr gut gespielt, sie ist der Grund, warum wir heute kein Gegentor bekommen haben», so die Schwedin an der Pressekonferenz.

Lob von Calligaris

Auch ihre Verteidigerinnen schwärmen von ihrer Torhüterin. «Sie konnte an der EM viel Selbstvertrauen tanken. Sie bekommt Vertrauen von uns und liefert ab», sagt Viola Calligaris nach dem Spiel ins Blick-Mikrofon.

Ob Peng auch beim nächsten Testspiel am Dienstag gegen Schottland im Nati-Tor stehen wird, ist noch unklar. «Wir werden sehen, wer spielt», liess sich Sundhage nicht in die Karten blicken. Mit Elvira Herzog fehlt die Nummer 2 aber verletzungsbedingt, Nadine Böhi (21) ist derzeit zweite Wahl. Bei Pengs aktuellen Leistungen dürfte es aber sowieso schwer sein, an der Bündnerin vorbeizukommen. Egal, für wen.


Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Chelsea
Chelsea
Schottland
Schottland
Schweiz
Schweiz
Women's Euro 2025
Women's Euro 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Chelsea
        Chelsea
        Schottland
        Schottland
        Schweiz
        Schweiz
        Women's Euro 2025
        Women's Euro 2025