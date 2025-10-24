Auf diese Elf setzt Nati-Trainerin Pia Sundhage im ersten Spiel nach der Heim-EM

Aufstellungen

Auf diese Startelf setzt Nati-Trainerin Pia Sundhage. Im Vergleich zum Viertelfinal-Out gegen Spanien im Juli spielen Xhemaili, Pilgrim und Stierli anstatt Vallotto, Crnogorcevic und Ivelj.

Die Schwedin setzt voraussichtlich auf ein 3-5-2 mit Maritz, Stierli und Calligaris in der Abwehr, Riesen und Beney auf den Aussenbahnen. Wälti, Reuteler und Schertenleib bilden wohl das zentrale Mittelfeld, während Pilgrim und Xhemaili ganz vorne spielen.