DE
FR
Abonnieren
Schweiz
Schweiz
19:30
Kanada
Kanada
Zum Fussball-Kalender
Schweiz
Schweiz
Ab 19:30 Uhr
Vs
Kanada
Kanada

Die Aufstellungen sind da
Auf diese Elf setzt Nati-Trainerin Pia Sundhage im ersten Spiel nach der Heim-EM

Teilen
vor 17 Minuten

Aufstellungen

Auf diese Startelf setzt Nati-Trainerin Pia Sundhage. Im Vergleich zum Viertelfinal-Out gegen Spanien im Juli spielen Xhemaili, Pilgrim und Stierli anstatt Vallotto, Crnogorcevic und Ivelj. 

Die Schwedin setzt voraussichtlich auf ein 3-5-2 mit Maritz, Stierli und Calligaris in der Abwehr, Riesen und Beney auf den Aussenbahnen. Wälti, Reuteler und Schertenleib bilden wohl das zentrale Mittelfeld, während Pilgrim und Xhemaili ganz vorne spielen.

17:25 Uhr

Willkommen im Ticker

Um 19.30 Uhr trifft die Nati in der Luzerner Swissporarena auf Kanada. Das Spiel gegen die Nummer neun der Fifa-Weltrangliste ist für die Schweiz (Rang 24) das erste Spiel seit dem Viertelfinal gegen Spanien an der Heim-EM im Sommer (0:2). Hier im Ticker bist du live mit dabei. 

Ende des Livetickers
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
24. Oktober 2025 um 19:30 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)