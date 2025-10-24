Auf diese Elf setzt Nati-Trainerin Pia Sundhage im ersten Spiel nach der Heim-EM

Auf diese Startelf setzt Nati-Trainerin Pia Sundhage. Im Vergleich zum Viertelfinal-Out gegen Spanien im Juli spielen Xhemaili, Pilgrim und Stierli anstatt Vallotto, Crnogorcevic und Ivelj.
Die Schwedin setzt voraussichtlich auf ein 3-5-2 mit Maritz, Stierli und Calligaris in der Abwehr, Riesen und Beney auf den Aussenbahnen. Wälti, Reuteler und Schertenleib bilden wohl das zentrale Mittelfeld, während Pilgrim und Xhemaili ganz vorne spielen.
Um 19.30 Uhr trifft die Nati in der Luzerner Swissporarena auf Kanada. Das Spiel gegen die Nummer neun der Fifa-Weltrangliste ist für die Schweiz (Rang 24) das erste Spiel seit dem Viertelfinal gegen Spanien an der Heim-EM im Sommer (0:2). Hier im Ticker bist du live mit dabei.
