Am Donnerstag ist Luan Maël, das Kind von Nati-Star Ramona Bachmann und ihrer Ehefrau Charlotte Baret, zur Welt gekommen.

1/2 Ramona Bachmann ist erstmals Mutter geworden. Foto: Toto Marti

Cédric Heeb Redaktor Sport

Baby-Glück für Ramona Bachmann: Die Nati-Spielerin und ihre Frau Charlotte Baret sind erstmals Eltern geworden. «Wir haben soeben unser kleines Wunder getroffen. Willkommen auf der Welt, Luan Maël», schreibt die 34-Jährige auf Instagram, gut einen Monat, bevor die Heim-EM startet.

Der Junge kam am Donnerstag um 10.23 Uhr zur Welt, ist 51 Zentimeter gross und wiegt 3,875 Kilogramm. Die Spielerin von Houston Dash ist überglücklich: «Unsere Herzen quellen über, unsere Familie ist ganz und jeder Moment fühlt sich bereits wie pure Magie an. Das Leben mit dir beginnt jetzt, süsser Junge. Wir lieben dich über alles.» Seit Frühling 2021 sind Bachmann und Baret ein Paar, seit Ende Dezember 2023 verheiratet.

Reaktionen folgen aus der ganzen Fussball-Welt. Nati-Kollegin Luana Bühler kommentiert den Beitrag mit zwei Herzaugen-Emojis, Lydia Andrade ebenfalls. Die schwedische Nationaltorhüterin Zecira Musovic sendet der jungen Familie Glückwünsche, die französische Star-Spielerin Marie-Antoinette Katoto genauso.

Bachmann weilt bereits seit Ende April für die Geburt in Paris und hält sich dort bei ihrem Ex-Klub Paris Saint-Germain fit. Charlotte Baret erklärte unlängst, weshalb sie die Geburt in Frankreich und nicht in den USA durchführen wollten.