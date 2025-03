Ramona Bachmann und ihre Frau Charlotte Baret werden bald Eltern. Sie wollen nur das Beste für ihr Kind und haben sich deshalb entschieden, dass es nicht in den USA zur Welt kommt.

Im November verkündete Ramona Bachmann (34), dass sie und ihre Frau Charlotte Baret (31) Eltern werden. «Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass Baby Bachmann Baret auf dem Weg ist», schrieb der Nati-Star damals auf Instagram.

Nun rückt der Geburtstermin immer näher. Das Kind soll im Mai das Licht der Welt erblicken. Eine aufregende Zeit für das Paar.

Bachmann spielt beim Fussballklub Houston Dash, startet in der Nacht auf Samstag in die neue Saison. Auch im Mai sind vier Partien angesetzt.

Bachmann und ihre Frau wohnen seit ihrem Wechsel letztes Jahr in Texas. Dort ist Bachmann aktuell alleine. Ihre Frau ist in Paris (Fr). Klar ist: Das Kind wird nicht in den USA zur Welt kommen.

Kein amerikanischer Pass fürs Kind

In einer emotionalen Instagram-Story erklärt Baret, wieso. «Der Staat Texas schützt die Rechte der Frauen und der Babys nicht, wenn mit der Schwangerschaft etwas nicht stimmt», schreibt die französische Tänzerin. Sie betont, dass ihr das Leben dort gefällt, aber es sei eben auch weit weg von ihren Familien.

Nicht nur das war ausschlaggebend. Ihr Kind soll den französischen und den Schweizer Pass haben, bei einer Geburt in den USA würde es automatisch den amerikanischen bekommen. Und der hätte weitreichenden Einfluss. Baret führt aus, dass ihr Kind in diesem Fall sein Leben lang in den USA Steuern zahlen müsste – auch wenn es nicht mehr dort leben sollte.

Seit 2023 verheiratet

Kennen und lieben gelernt hat sich das Paar während Bachmanns Zeit bei Paris Saint-Germain (2020 bis 2024). Im Juni 2023 sagten die beiden auf dem Standesamt Ja zueinander. Das rauschende Fest folgte ein halbes Jahr später in Barets Heimat La Réunion.

Das erste Kind krönt nun ihre Liebe. Wie gross die Freude ist, machte Bachmann erst kürzlich deutlich. «Als zwei Frauen auf dieser unglaublichen Reise, eine Familie zu gründen, sind wir voller Liebe, Hoffnung und Vorfreude auf die Zukunft», schrieb sie auf Instagram. Und nahm Kritikern mit klaren Worten den Wind aus den Segeln. «Wir wissen, dass Präsenz, Unterstützung und Freundlichkeit das Leben eines Kindes wirklich prägen, nicht das Geschlecht der Eltern. Unser Kind wird immer wissen, dass es von Herzen gewollt ist, bedingungslos geliebt wird.»

Ähnliche Worte wählte Baret auf ihrem Profil. «Es wird um Fussball und Tanz herum aufwachsen und die Freiheit haben, seinen eigenen Weg zu wählen. Es wird geliebt und in einer multikulturellen Familie aufwachsen und drei Sprachen fliessend sprechen.» Denn zwei Mütter zu sein, sei «so normal wie eine Mutter und ein Vater».

