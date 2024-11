1/5 Ramona Bachmann hat allen Grund zum Strahlen. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Auf einen Blick Ramona Bachmann und Frau Charlotte erwarten ihr erstes Kind

Schwangerschaft auf kreative Weise mit «Baby Times»-Zeitung verkündet

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Freudige Nachrichten von Nati-Star Ramona Bachmann. Wie die 33-Jährige auf Social Media verkündet, werden sie und ihre Frau Charlotte Bachmann Baret nächstes Jahr Eltern.

«Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass Baby Bachmann Baret auf dem Weg ist», schreibt Ramona Bachmann zu einem Video. Darin ist zu sehen, wie sie mit einer geheimnisvollen Papierrolle in der Hand zu ihrer Frau läuft, ihr diese überreicht. Als die beiden wenig später in einem Café sitzen, entrollen sie das Papier, das sich als Zeitung namens «Baby Times» entpuppt. Darauf zu lesen: «Baby Bachmann Baret coming soon.»

Wie die Nati-Spielerin weiter verrät, ist ihre Frau bereits im vierten Monat schwanger. «Wir können es kaum erwarten, unser Baby zu Hause zu begrüssen.» Passend dazu ist das Video mit dem Song «Feeling Good» von Michael Bublé unterlegt.

In Paris verliebt

Wann genau ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, lassen die beiden offen. Oder findet sich der Hinweis in den Hashtags am Ende des Beitrags? Dort sind die Zahlen 10, 5 und 2025 zu lesen – auch auf der Zeitung ist Mai 2025 vermerkt.

Für Ramona und Charlotte Bachmann Baret ist es das erste Kind. Als Bachmann bei Paris Saint-Germain (2020 bis 2024) spielte, lernte sie die Tänzerin kennen und lieben. Im Sommer 2022 stellte die Nati-Spielerin die Frage aller Fragen, im Juni 2023 sagten die beiden auf dem Standesamt in Paris Ja zueinander. Das rauschende Fest folgte ein halbes Jahr später auf La Réunion. Inzwischen spielt Bachmann in Nordamerika, das Paar wohnt zusammen in Houston.

