DE
FR
Abonnieren

Stürmische Matchvorbereitung
Nati-Training vom Winde verweht – Sundhage warnt vor Kanada

Vor dem Testspiel gegen Kanada warnt Pia Sundhage vor den Gegnerinnen aus Nordamerika und hütet sowohl Aufstellungs- als auch Zukunftsgeheimnisse. Derweil wird das Abschlusstraining von Sturm Benjamin gestört.
Publiziert: vor 58 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Das Abschlusstraining der Schweizer Nati in Weggis wird wegen Sturm Benjamin verkürzt durchgeführt.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Abschlusstraining der Nati wird wegen Sturm verkürzt
  • Trainerin Sundhage sieht gute Chance auf Sieg trotz starkem Gegner
  • Zukunft der Schwedin bleibt weiter ungeklärt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Die Vorbereitungen auf das erste Spiel seit der Heim-EM der Schweizer Frauen-Nati verliefen stürmisch. Das Abschlusstraining am Donnerstag in Weggis LU wurde aufgrund von Regen und Sturm Benjamin verkürzt, sogar ein Tor fiel wegen der Windböen um.

Im Testspiel gegen Kanada (Freitag, 19.30 Uhr, live auf Blick) soll die Nati dann aber wieder einen kühlen Kopf bewahren und an die tolle Heim-Endrunde anknüpfen. «Wir wollen immer gewinnen – und wir haben eine gute Chance. Es wäre grossartig, nach so einer tollen EM mit einem Sieg weiterzumachen», sagt Trainerin Pia Sundhage (65) an der Pressekonferenz.

Starker Gegner Kanada

Einfach wird die Aufgabe aber nicht. Die Kanadierinnen liegen in der Fifa-Weltrangliste auf dem 9. Rang, 13 Plätze vor der Schweiz. Von den sechs Länderspielen in diesem Jahr gewannen die Nordamerikanerinnen vier. Ihren grössten Erfolg feierten sie vor vier Jahren, als sie an den um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewannen. «Sie sind ein gutes Team, schnell und stark in der Luft. Und je besser der Gegner, desto besser für uns. Dass Kanada nach Europa kommt, ist das Beste, was passieren konnte. Ein Sieg wäre also sehr toll fürs Selbstvertrauen», so Sundhage über die Gegnerinnen.

Mehr zur Frauen-Nati
Nati will EM-Euphorie weiterziehen – Sundhage hütet Goalie-Geheimnis
Mit Video
Test gegen Kanada
Nati will EM-Euphorie weiterziehen – Sundhage hütet Goalie-Geheimnis
«Ich habe gedacht, die sprechen Japanisch»
Beneys schwerer ManCity-Start
«Ich habe gedacht, die sprechen Japanisch»
«Ich wache jeden Morgen mit Seesicht auf»
Mit Video
«Ich wache mit Seesicht auf»
Nati-Spielerin Lehmann über ihr neues Leben in Como
Hat Livia Peng Angst um ihren Nati-Stammplatz?
Mit Video
Goalie-Kampf neu lanciert
Hat Livia Peng Angst um ihren Nati-Stammplatz?

Tatsächlich ist die Schweiz noch ohne Sieg gegen Kanada. In fünf Begegnungen gabs gerade mal ein Unentschieden, viermal setzte es eine Niederlage für die Nati ab. Die prominenteste davon an der WM 2015, als die Schweiz bei ihrer ersten WM-Teilnahme überhaupt im Achtelfinal gegen die damaligen Gastgeberinnen mit 0:1 unterlag.

Gemischte Gefühle bei Sundhage

Neben dem Platz gibts rund um die Frauen-Nati weiter ein grosses Fragezeichen. Bleibt Pia Sundhage? An der Pressekonferenz gibt auch die Schwedin keine weiteren Infos: «Wenn es um die Zukunft geht, sind die Gefühle gemischt. Wir sind aber Profis und wir schauen vorzu. Wir nehmen die beiden Spiele und schauen, was wir daraus ziehen können. Ich schaue noch nicht auf nächstes Jahr, weil ich noch nicht weiss, ob es hier ein nächstes Jahr gibt.» Ihre Arbeit verändere sich dadurch aber nicht. Der volle Fokus gelte Kanada.

Was die Aufstellung angeht, lässt sich Sundhage nicht in die Karten blicken. Sie verrät nicht, wo Juwel Iman Beney (19) zum Einsatz kommt, ob EM-Heldin Riola Xhemaili (22) von Beginn weg spielt und macht auch aus der Goalie-Position weiter ein Geheimnis.


Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)