Sundhage über ihre offene Zukunft und wie sich das auf ihre Arbeit auswirkt

«Der Fakt, dass Menschen die Schweiz schauen kommen, ist phänomenal. Es ist toll, können wir wieder zu Hause spielen. Wenn es um die Zukunft geht, sind die Gefühle gemischt. Wir sind aber Profis und wir schauen vorzu. Wir haben viel Lob dafür bekommen, wie wir uns verändert haben. Wir nehmen die beiden Spiele und schauen, was wir daraus ziehen können. Wir schauen noch nicht auf nächstes Jahr, was dann sein könnte.»