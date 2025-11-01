1/5 Liebes-Aus bei Barça-Star Lamine Yamal. Foto: keystone-sda.ch

Liebes-Aus bei Lamine Yamal (18). Der Barça-Star bestätigt die Trennung von der argentinischen Sängerin Nicki Nicole (25) gegenüber dem Journalisten Javi Hoyos, der sie danach via Instagram verbreitet.

Damit zieht der Jungkicker den ständigen Gerüchten um eine allfällige Beziehungskrise im spanisch-argentinischen Blätterwald den Stecker. Seit Yamal und Nicole vor einigen Monaten zusammenfanden, stürzte sich besonders die Klatschpresse beider Länder auf das renommierte Pärchen. Zuletzt wurde über eine Entfremdung spekuliert und gemutmasst, dass Yamal seine Freundin bei einer Reise nach Mailand betrogen haben könnte.

Yamal weist Fremdgeh-Gerüchte zurück

Diesen Gerüchten widerspricht Yamal aber vehement. «Wir haben uns einfach getrennt, das ist alles. Alles, was jetzt darüber berichtet wird, hat nichts mit unserer Beziehung zu tun», zitiert ihn die katalanische Zeitung «Sport». Über die genauen Gründe für die Trennung sprach der Barça-Youngster nicht. Untreue sei aber nicht der Auslöser gewesen.

Die Beziehung zwischen dem Barça-Youngster und der sieben Jahre älteren Latino-Rapperin war erst im August an die Öffentlichkeit gelangt. Die gebürtige Argentinierin zählt zu den grössten Stars der lateinamerikanischen Musikszene. Auf Instagram folgen der Musikerin rund 22 Millionen Fans, auf Tiktok sind es 15,5 Millionen.