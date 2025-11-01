DE
FR
Abonnieren
Yamal lächelt wegen neuer Freundin verlegen ins Handy
0:12
Anfang September noch verliebt:Yamal lächelt wegen neuer Freundin verlegen ins Handy

Nach Gerüchten um Beziehungskrise
Liebes-Aus bei Barça-Star Lamine Yamal

Barcelona-Talent Lamine Yamal bestätigt die Trennung von der argentinischen Sängerin Nicki Nicole. Gleichzeitig weist er Untreue-Gerüchte zurück.
Publiziert: 17:37 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Liebes-Aus bei Barça-Star Lamine Yamal.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
bliki.jpg
Lino Dieterle und BliKI

Liebes-Aus bei Lamine Yamal (18). Der Barça-Star bestätigt die Trennung von der argentinischen Sängerin Nicki Nicole (25) gegenüber dem Journalisten Javi Hoyos, der sie danach via Instagram verbreitet.

Damit zieht der Jungkicker den ständigen Gerüchten um eine allfällige Beziehungskrise im spanisch-argentinischen Blätterwald den Stecker. Seit Yamal und Nicole vor einigen Monaten zusammenfanden, stürzte sich besonders die Klatschpresse beider Länder auf das renommierte Pärchen. Zuletzt wurde über eine Entfremdung spekuliert und gemutmasst, dass Yamal seine Freundin bei einer Reise nach Mailand betrogen haben könnte.

Yamal weist Fremdgeh-Gerüchte zurück

Diesen Gerüchten widerspricht Yamal aber vehement. «Wir haben uns einfach getrennt, das ist alles. Alles, was jetzt darüber berichtet wird, hat nichts mit unserer Beziehung zu tun», zitiert ihn die katalanische Zeitung «Sport». Über die genauen Gründe für die Trennung sprach der Barça-Youngster nicht. Untreue sei aber nicht der Auslöser gewesen.

Die Beziehung zwischen dem Barça-Youngster und der sieben Jahre älteren Latino-Rapperin war erst im August an die Öffentlichkeit gelangt. Die gebürtige Argentinierin zählt zu den grössten Stars der lateinamerikanischen Musikszene. Auf Instagram folgen der Musikerin rund 22 Millionen Fans, auf Tiktok sind es 15,5 Millionen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
10
12
27
2
Villarreal CF
Villarreal CF
11
12
23
3
FC Barcelona
FC Barcelona
10
13
22
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
11
11
22
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
10
3
18
6
Getafe CF
Getafe CF
11
-1
17
7
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
10
3
16
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
0:0
11
-1
15
9
Elche CF
Elche CF
10
1
14
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Sevilla FC
Sevilla FC
11
-2
13
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
0
12
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
10
-2
10
14
CA Osasuna
CA Osasuna
10
-3
10
15
Real Sociedad
Real Sociedad
0:0
11
-4
10
16
Levante UD
Levante UD
10
-4
9
17
RCD Mallorca
RCD Mallorca
10
-4
9
18
Valencia CF
Valencia CF
10
-6
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Girona
FC Girona
11
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona