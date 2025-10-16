Die Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Die Familie bestätigte die Todesursache der beliebten Schauspielerin und dankte für die Unterstützung in dieser schweren Zeit.

1/5 Die Todesursache von Diane Keaton ist bekannt. Foto: IMAGO/Bestimage

Darum gehts Oscar-Preisträgerin Diane Keaton verstarb im Alter von 79 Jahren

Keaton hinterlässt ein Vermächtnis als Schauspielerin und Philanthropin

Karriere erstreckte sich über fünf Jahrzehnte mit zahlreichen unvergesslichen Rollen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Filmwelt trauert um eine Ikone: Diane Keaton, die Oscar-preisgekrönte Schauspielerin, versarbt am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren. Über die Todesursache war lange nichts bekannt. Nun ist klar: Keaton erlag am 11. Oktober einer Lungenentzündung. Diese Information wurde von ihrer Familie bestätigt.

In einer Erklärung an das Magazin «People» äusserte sich die Familie Keaton: «Die Familie Keaton ist unendlich dankbar für die aussergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat.» Die Schauspielerin hinterlässt nicht nur ein beeindruckendes filmisches Erbe, sondern auch ein Vermächtnis des sozialen Engagements.

Weltweite Bestürzung

Keaton, geboren 1946 in Los Angeles, begann ihre Karriere bereits in jungen Jahren. Nach ihrem Schauspielstudium in New York feierte sie in den 1970er Jahren ihre ersten grossen Erfolge auf der Leinwand. Trotz ihrer Erfolge kämpfte sie lange mit Selbstzweifeln und mied es, ihre eigenen Filme anzusehen.

Ihren internationalen Durchbruch erlebte Keaton 1972 in Francis Ford Coppolas «Der Pate» an der Seite von Al Pacino. 1978 folgte der Oscar für ihre Rolle in Woody Allens «Der Stadtneurotiker». Weitere Erfolge feierte sie unter anderem im «Club der Teufelinnen».

Diane Keaton am Samstagmorgen vom 11. Oktober 2025 von Rettungskräften in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden und in ein nahegelegenes Spital gebracht, wo sie verstarb.

Neben ihrer Schauspielkarriere engagierte sich Keaton leidenschaftlich für Tierschutz und Obdachlosenhilfe. Die Familie würdigte dieses Engagement und erklärte: «Sie liebte ihre Tiere und unterstützte unermüdlich die obdachlose Gemeinschaft. Spenden an eine örtliche Tafel oder ein Tierheim wären ein wunderbares Andenken an sie.»



