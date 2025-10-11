DE
FR
Abonnieren

Laut Medienbericht
Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (†79) ist tot

Die US-Schauspielerin Diane Keaton (†79) ist tot – das berichtet das amerikanische Magazin «People».
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Diane Keaton ist gestorben.
Foto: Meier Claudio
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
bliki.jpg
Natalie Zumkeller und BliKI

Die legendäre Schauspielerin Diane Keaton (†79) ist in Kalifornien verstorben, wie People berichtet. Weitere Einzelheiten sind derzeit nicht verfügbar, und ihre Angehörigen bitten um Privatsphäre, teilte ein Sprecher der Familie mit. 

Keaton wurde in den 1970er Jahren durch ihre Rolle in den «Der Pate»-Filmen sowie ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Woody Allen berühmt. Für ihre Darstellung in «Der Stadtneurotiker» aus dem Jahr 1977 erhielt sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin. 

Ihre lange Karriere umfasste Filme wie «Der Club der Teufelinnen», mehrere Projekte mit der Regisseurin Nancy Meyers und die «Book Club»-Filmreihe. Die Schauspielerin wurde 1946 in Los Angeles als Diane Hall geboren und war das älteste von vier Kindern. Ihr Vater arbeitete als Bauingenieur, während ihre Mutter Hausfrau war. 

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen