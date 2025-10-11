Diane Keaton ist am Samstag im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Nun verneigen sich Hollywood und die Welt mit rührenden Worten vor der legendären Schauspielerin und nehmen Abschied.

1/6 Diane Keaton ist tot – nun nimmt die Welt Abschied. Foto: imago images / ZUMA Press

Darum gehts Diane Keaton im Alter von 79 Jahren in Kalifornien verstorben

Prominente reagieren betroffen auf die Todesnachricht

Hollywood-Stars würdigen Keaton als Ikone des Stils und der Komödie

Am späten Samstagabend (Schweizer Zeit) erreicht die traurige Nachricht die Welt: Diane Keaton (†79) ist tot. Die Oscar-Preisträgerin ist im US-Bundesstaat Kalifornien verstorben. Ihre Angehörigen bitten um Privatsphäre.

Derweilen nehmen Hollywood und die Welt Abschied von der legendären Schauspielerin. «RIP Diane Keaton», schrieb etwa der ehemalige CNN-Moderator Pierce Morgan (60) auf X. «Brillant in den Filmen ‹Der Pate› und ‹Vater der Braut›. Eine der grössten Schauspielerinnen Hollywoods und eine entzückende Dame.»

«Eine Ikone des Stils»

Schauspielerkollege Ben Stiller (59) reagierte ebenfalls auf X: «Diane Keaton. Eine der grössten Filmschauspielerinnen aller Zeiten», schrieb er. «Eine Ikone des Stils, des Humors und der Komödie. Brillant. Was für ein Mensch.»

Die Sängerin und Schauspielerin Nancy Sinatra (85) zeigte sich bestürzt über die Todesnachricht. «Ich kann gar nicht ausdrücken, wie traurig mich das macht», schrieb sie auf X. «Ich habe sie verehrt, sie war mein Idol. Sie war ein ganz besonderer Mensch und eine unglaublich begabte Schauspielerin, die jede ihrer Rollen unvergesslich machte.»

«Ohne Arglist oder Konkurrenzdenken»

Bette Midler (79), die mit Keaton in «Der Club der Teufelinnen» spielte, teilte auf Instagram eine Hommage an die verstorbene Kollegin. «Die brillante, wunderschöne, aussergewöhnliche Diane Keaton ist gestorben», so Midler. «Sie war urkomisch, ein komplettes Original und völlig ohne Arglist oder Konkurrenzdenken das man von einem solchen Star erwarten würde.»

Der ehemalige Late-Night-Moderator David Letterman (78) postete auf Instagram einen Ausschnitt aus seinem Interview mit Diane Keaton aus dem Jahr 1985. Darin beschreibt Keaton, wie sie eine Aufzeichnung von «Late Night with David Letterman» genossen habe – und wie nervös sie gewesen sei.