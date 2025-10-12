Hollywood trauert um die Oscar-Preisträgerin Diane Keaton. Vor elf Jahren stattete die Darstellerin dem Zurich Film Festival einen Besuch ab. Die damalige Co-Direktorin Nadja Schildknecht erinnert sich gerne an die Visite.

1/7 Hollywoodstar Diane Keaton (links) und die damalige Co-Direktorin Nadja Schildknecht auf dem grünen Teppich des Zurich Film Festival 2014. Foto: Andreas Rentz

Darum gehts Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben

Keaton besuchte das Zurich Film Festival und erhielt den Golden Icon Award

Sie schwärmte von Zürich, bewunderte historische Gebäude und den geringen Verkehr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Diane Keaton ist tot. Die Oscar-Preisträgerin starb 79-jährig in Kalifornien. Details sind wenig bekannt, die Familie bitte um Privatsphäre, lässt ein Sprecher verlauten. Keaton habe sehr schnell abgebaut, «was für alle, die sie liebten, herzzerreissend war», sagt ein Freund der Schauspielerin gegenüber «People».

Voller Leben zeigte sich Diane Keaton vor elf Jahren, als sie zu Gast am Zurich Film Festival war. Für ihr Lebenswerk nahm sie damals den Golden Icon Award entgegen. Daran erinnert sich die Unternehmerin und damalige Co-Direktorin, Nadja Schildknecht (52). «Sie war total energiegeladen, aber auch etwas schüchtern. Eine spannende Kombination», sagt sie.

Keaton schwärmte von Zürich

Ein Bild zeigt Schildknecht lachend mit Keaton auf dem grünen Teppich, die US-Schauspielerin hält dabei ihre Hand: «Irgendwie hatten wir ein vertrautes Gefühl, dabei kannten wir uns kaum», so Schildknecht. Gemeinsam hätten sie diverse Veranstaltungen des Zurich Film Festivals besucht, auch ein gemeinsames Nachtessen sei auf dem Plan gestanden. «So wie das bei unseren Stargästen üblich war».

Neben den Terminen nahm sich Diane Keaton damals Zeit, Zürich zu erkunden. «Ich bin begeistert, welch wunderschöne Stadt das ist», sagte sie zu Blick. Sie bummelte am Limmatquai entlang und machte Erinnerungsfotos. «All die historischen Gebäude – und ihr habt so wenig Verkehr», schwärmte sie. Der damals beim Rathaus als temporäre Kunstaktion aufgebaute Hafenkran faszinierte sie. «Ich liebe es, wenn etwas in einen neuen Kontext gestellt wird», so Keaton.