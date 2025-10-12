Das ist Diane Keatons letzter Instagram-Post

Die US-Schauspielerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren in Kalifornien verstorben. Ihr letzter Instagram-Post zeigt sie mit ihrem geliebten Golden Retriever Reggie, den sie seit fünf Jahren an ihrer Seite hatte.

1/5 Das letzte Instagram-Bild von Diane Keaton zeigt sie gemeinsam mit Hündin Reggie. Foto: Instagram / Diane Keaton

Darum gehts Diane Keaton (†79) verstorben, sie hinterlässt Adoptivkinder und Hündin Reggie

Letzter Instagram-Post zeigt Keaton mit Hund am nationalen Haustiertag

Reggie war seit fünf Jahren an Keatons Seite, sie hatte 2,6 Millionen Follower Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Diane Keaton (†79) hinterlässt mit ihrem Ableben nicht nur ihre beiden Adoptivkinder Dexter (29) und Duke (25), sondern auch Hündin Reggie. Der Golden Retriever ist es auch, der auf ihrem letzten Instagram-Post zu sehen ist. Anlässlich des nationalen Haustiertages am 11. April sitzt die Hollywood-Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Vierbeiner am Boden und deutet lächelnd auf eine Packung Hundekekse sowie eine Hundefigur. Das Bild entstand in Kollaboration mit Hudson Grace, einer Marke für Wohnkultur und Lifestyle.

«Der Beweis, dass auch unsere Haustiere einen guten Geschmack haben!», schrieb Keaton damals zu dem Post. Hund Reggie war fünf Jahre an der Seite der Schauspielerin. Am 26. Oktober 2020 stellte sie ihren mittlerweile 2,6 Millionen Followern ihren neuen Vierbeiner mit einem Instagram-Video vor. Darin ist zu sehen, wie Reggie vergnügt durch den Garten hüpft. Passenderweise fragte sich Keaton damals: «Ist sie halb Pferd oder halb Hund? Vielleicht ist sie verrückt! Ich liebe sie!»

«Möge sie in Frieden ruhen»

Sowohl unter dem fünfjährigen, als unter ihrem letzten Post nehmen die Fans nun Abschied von der Schauspielerin. «Eine wahre Legende. Danke für dein Talent, deinen Einsatz für den Tierschutz und deinen unermesslichen Charme. Wir werden dich vermissen», «Danke für all die Momente, in denen du mich zum Lachen und Weinen gebracht hast. Eine amerikanische Legende und Ikone. Ich sende deinen Kindern meine Liebe» oder auch «Ich bin schockiert und so traurig! Ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr da ist», sind zu lesen.

Auch ihre geliebte Hündin Reggie findet in den Trauerbekundungen immer wieder Erwähnung. «Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Reggie ein wunderbares, liebevolles Zuhause findet, das seine beste und schönste Freundin Diane ersetzen kann. Möge sie in Frieden ruhen, in dem Wissen, dass sie ein wundervolles Leben hatte, mit Kindern und Freunden».