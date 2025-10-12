1/6 Diane Keaton steht seit den 70er-Jahren vor der Kamera. Dieses Bild stammt aus dem Film «Mach's noch einmal, Sam» von 1972. Foto: IMAGO/Album

Darum gehts Diane Keaton hinterlässt ein beeindruckendes Vermögen

Sie investierte in Immobilien und baute ihr Traumhaus in Brentwood

Ihre adoptierten Kinder Dexter (29) und Duke (25) gelten als wahrscheinliche Erben

Saskia Schär Redaktorin People

1970 war Diane Keaton (†79) das erste Mal im TV zu sehen. Seither sind nicht nur mehr als fünf Jahrzehnte vergangen, sondern auch unzählige weitere Filme und Produktion der ikonischen Schauspielerin über die Bildschirme und Leinwände geflimmert. Kein Wunder hat sich in dieser Zeit ein schönes Vermögen bei der am Samstagmorgen verstorbenen Schauspielerin angesammelt. Ihr geschätztes Vermögen beträgt gemäss celebritynetworth.com 100 Millionen Dollar. Das entspricht knapp 80 Millionen Franken.

Ihr Geld investierte die Oscar-Gewinnerin in ihr Hobby – den Kauf und Umbau von Häusern. Gemäss der «Daily Mail» hat sie sich 2004 in Laguna Beach für 7,5 Millionen Dollar ein Haus gekauft. Zwei Jahre später verkaufte sie es mit einem Gewinn von fünf Millionen Dollar. Dasselbe tat sie mit Häusern in Pacific Palisades und Tucson, die sie wenige Jahre nach dem Kauf mit einem Gewinn von jeweils über einer Million Dollar weiterverkaufte.

Ihr Haus in Brentwood, Los Angeles, kaufte sie sich 2011 für 4,7 Millionen Dollar und liess es während mehrerer Jahre zu ihrem absoluten Traumhaus umbauen. Die Reise hielt sie im Buch «The House That Pinterest Built» fest. Dort erklärt sie auch, woher die Inspiration für den Umbau kam: aus dem Kinderbuch «Die drei kleinen Schweinchen». Während der Böse Wolf die Häuser eins und zwei ohne Probleme wegpusten konnte, kam er bei dem dritten Haus an seine Grenzen. Dieses war aus Backsteinen gebaut und für die kleine Diane Keaton war seither klar: «Ich wusste, ich werde in einem Backsteinhaus leben, wenn ich erwachsen bin». Und so kam es. Ihr Haus hat sie dann zum Erstaunen vieler im März zum Verkauf ausgeschrieben – für 29 Millionen Dollar, respektive 23 Millionen Franken.

Was geschieht mit ihrem Nachlass?

Wer aber erbt nun ihr Traumhaus und das restliche Vermögen? Verheiratet war die Schauspielerin nie, hinterlässt daher keinen Mann. 1996, als sie 50 Jahre alt war, adoptierte sie Tochter Dexter (29), fünf Jahre später folgte Adoptivsohn Duke (25). Es wird daher vermutet, dass ihre beiden Kinder als Erben eingetragen sind. Ob es auch sie sind, die sich Keatons geliebter Hundedame Reggie annehmen, ist nicht bekannt.