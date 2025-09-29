Der grösste Youtuber der Welt steht erneut in der Kritik. Fans werfen MrBeast vor, die Not anderer für Klicks auszunutzen. Sich in Gefahr zu bringen für Geld, lohnt sich das?

Darum gehts MrBeasts neues Video mit lebensgefährlichen Herausforderungen sorgt für Diskussionen

Kritik an MrBeasts Philanthropie als Unterhaltung und Ausbeutung armer Menschen

Jimmy Donaldson (27), weltweit bekannt als MrBeast, hat es mit seinem neuesten YouTube-Video nach Meinung vieler Fans definitiv übertrieben. Der US-Amerikaner ist mit 441 Millionen Followern der grösste Creator der Plattform. «Würdest du für 500'000 Dollar riskieren zu sterben?» heisst der Titel des neuen Videos, das sofort für hitzige Diskussionen sorgt. Im Clip muss ein Kandidat sieben sogenannte «Feuerfallen» überwinden, um die halbe Million Dollar zu gewinnen.

Die Aufgaben sind nicht ungefährlich: Der Kandidat muss sich aus einem brennenden Haus befreien, einen hohen Sprung in «brennendes» Wasser wagen, wird von einer Kanone durch die Luft geschleudert und absolviert einen finalen Feuer-Parkour auf Zeit. Während der Prüfungen kann der Freiwillige Geld dazugewinnen oder verlieren. Am Ende nimmt der Mann über 300'000 Dollar mit nach Hause, was ungefähr 250'000 Franken entspricht. Das Video, veröffentlicht am 27.09.2025, zählt nach nur einem Tag bereits über 44 Millionen Aufrufe.

Die Moral hinter den Millionen

Trotz der immensen Klickzahlen sind die Zuschauer nicht beeindruckt, äussern auf der Plattform X scharfe Kritik. Ein Nutzer findet, «Philanthropie als Unterhaltung» sei zutiefst verdorben. Der Creator und sein Team würden die Ausbeutung armer Menschen so verkaufen, als wäre es was Gutes, was die Sache grotesk mache. Der Vorwurf an Donaldsons Art der Wohltätigkeit lautet, dass er die Not anderer für seinen eigenen, unfassbaren Reichtum nutze.

Jimmy Donaldson sagt in seinen Videos regelmässig, dass er hohe Summen an Bedürftige und wohltätige Einrichtungen spende. Gegenüber der «Times» erklärte MrBeast einst: Er verdiene zwar zwischen 600 und 700 Millionen US-Dollar im Jahr, doch fast alles investiere er sofort wieder in seine aufwendigen Produktionen.

In 40 Stunden auf 100'000 zählen

Auf die Gefahr in seinen Videos angesprochen, betont der 27-Jährige, sein Team nehme die Sicherheitsvorkehrungen sehr ernst. Die Parkours und Aufgaben würden im Voraus von Profis getestet. Rettungsteams stünden bereit.

Mit insgesamt 634 Millionen Social-Media-Followern belegt Jimmy Donaldson den ersten Platz der Forbes Top 100 Creators. Begonnen hatte der US-Amerikaner mit 13 Jahren unter dem Namen «MrBeast6000». Der Durchbruch gelang ihm, als er in einem Video 40 Stunden lang auf 100'000 zählte.