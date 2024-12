MrBeast beweist Herz: Der Amerikaner hat in Berlin einen Edeka-Supermarkt für über 500'000 Euro leer gekauft. Lebensmittel und Waren gehen an Hilfsorganisationen wie die Arche Kinderstiftung und die Berliner Tafel.

MrBeast kauft Berliner Supermarkt leer und spendet Waren an Hilfsorganisationen

Verschiedene Organisationen profitieren von der grosszügigen Aktion des Youtubers

Spende umfasst 524'721 Euro an Waren, darunter 17 Tonnen Lebensmittel

Einer der weltweit erfolgreichsten Youtuber hat in der deutschen Hauptstadt Berlin für Aufsehen gesorgt: MrBeast (26), bürgerlich James Donaldson, kaufte einen ganzen Edeka-Supermarkt leer und spendete die Waren an Hilfsorganisationen. Wie t-online.de schreibt, belief sich der Kassenbon auf satte 524'721 Euro – umgerechnet rund 489'000 Franken.

Die grosszügige Aktion kam bei den Berliner Hilfsorganisationen gut an. Die Arche Kinderstiftung erhielt Lebensmittel im Wert von bis zu 20'000 Euro. Wolfgang Büscher, Pressesprecher der Stiftung, erklärte gegenüber t-online.de: «Wir haben am nächsten Tag über WhatsApp-Gruppen ‹unsere› Eltern informiert und der Lastwagen war in zwei Stunden leer gefegt».

Auch die Berliner Tiertafel profitierte von MrBeasts Grosseinkauf. Neben Tierfutter erhielt sie Hygieneprodukte und Lebensmittel für ihr Obdachlosenprojekt. Linda Hüttmann, erste Vorsitzende, zeigte sich dankbar: «Für uns war es eine tolle Wertschätzung, für die Aktion ausgewählt worden zu sein.»

Die Berliner Tafel konnte sich über eine besonders grosse Spende freuen: 17 Tonnen Lebensmittel gingen an die Organisation. Pressesprecherin Tabea Pauli betonte, dass dadurch noch mehr armutsbetroffene Menschen unterstützt werden können. Auch die Berliner Kältehilfe wurde bedacht: Sie konnten einen Kleintransporter mit gespendeten Waren füllen. Sophie Rothe vom Spendenmanagement der Gebewo gGmbH lobte die professionelle Durchführung.

MrBeast ist allgemein für seine wohltätigen Aktionen bekannt. Anfangs 2023 bezahlte er die Operationskosten für 1000 erblindete Menschen.