Er ist einer der weltweit erfolgreichsten Youtuber: MrBeast (26), oder Jimmy Donaldson, wie er mit bürgerlichem Namen heisst. Auf dem Videokanal folgen ihm 316 Millionen Leute, sein Vermögen wird von «Forbes» auf 440 Millionen Franken geschätzt.

Das viele Geld bringt er auch gerne an seine Zuschauer zurück, dies in unterschiedlichen Challenges wie beispielsweise «100 identische Zwillinge kämpfen um 250'000 Dollar», «Triff das Ziel und Gewinne 300'000 Dollar», oder auch «10'000 Dollar für jeden Tag in der Wildnis». Am 19. Dezember startet nun seine wohl lukrativste Spielshow: «Beast Games». Diese wird jedoch nicht wie gewohnt auf Youtube, sondern beim Streaming-Riesen Amazon Prime ausgestrahlt.

Doch was erwartet die Zuschauer? 41 Aufgaben und eine eigens für die Spiele erbaute Stadt, die von einem Wassergraben umgeben ist. Nebst einem Fussball- und Basketballplatz gibt es ein Spielhaus, sowie 12 spartanisch eingerichtete Baracken, in denen die 1000 Kandidaten untergebracht werden. Alleine Spielstadt soll laut MrBeast 14 Millionen Dollar gekostet haben, was 12,5 Millionen Franken entspricht. Im Zentrum thront eine Glasbox mit dem verlockenden Hauptpreis: fünf Millionen US-Dollar (4.5 Millionen Franken) – in bar.

Klage gegen den Youtuber eingereicht

Die Kandidaten müssen jedoch Extremes auf sich nehmen. Ein Teilnehmer enthüllte gegenüber «The Times» den brisanten Inhalt der Verzichtserklärung: «Mir ist bewusst, dass diese Aktivitäten zum Tod, zu Krankheit oder schweren Körperverletzungen führen können, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Erschöpfung, Dehydrierung, Überanstrengung, Verbrennungen und Hitzschlag.»

Bereits im Vorfeld der Show hagelte es Kritik. Laut «The New York Times» beschwerten sich Teilnehmer öffentlich über die Bedingungen. Ein Kandidat klagte: «Wir haben uns für die Show angemeldet, aber wir wurden nicht wie Menschen behandelt.» Einige reichten sogar Klage gegen Jimmy Donaldson, alias MrBeast, ein. Die Vorwürfe reichen von Sexismus über Erniedrigung bis zu Misshandlungen.