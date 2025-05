Gangster-Rapper Xatar verstarb völlig unerwartet mit nur 43 Jahren in einer Kölner Wohnung. Nun kommen immer mehr Details zu den letzten Momenten in seinem Leben ans Licht.

Darum gehts Deutschrap-Star Xatar leblos in Kölner Wohnung gefunden. Todesursache noch unklar

Staatsanwaltschaft Köln leitet Todesermittlungsverfahren ein. Toxikologisches Gutachten angeordnet

Xatar wurde 2011 wegen Goldraubs zu acht Jahren Haft verurteilt

Der bekannte Deutschrap-Star Xatar (†43) wurde am 8. Mai leblos in einer Kölner Wohnung aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände seines Ablebens zu klären. Nun kommen immer mehr Details zu den letzten Stunden des Rappers ans Tageslicht. So berichtet «Bild», dass sich Xatar am Donnerstag für ein Nickerchen auf ein Sofa gelegt haben soll – dort habe ihn ein Bekannter später leblos entdeckt. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Bisher gibt es keine Hinweise auf äussere Gewalteinwirkung. Ein toxikologisches Gutachten wurde angeordnet, dessen Ergebnisse in einigen Wochen erwartet werden. Die Obduktionsergebnisse stehen noch aus. Der Rapper hielt sich offenbar regelmässig in der Wohnung auf, in der er gefunden wurde. Vermutlich arbeitete er dort an einem neuen Album. Die Wohnung soll einer Geschäftspartnerin gehören.

Mit Freunden gefeiert

Insider aus dem Umfeld von Xatar berichten gegenüber «Bild» vom Abend vor dem Tod des Rappers. Unbestätigten Berichten zufolge soll er mit Freunden gefeiert haben. Am nächsten Tag wollte er sich ausruhen, wachte aber nicht mehr auf.

In den vergangenen Jahren hatte sich Xatar weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein Musiklabel «Alles oder Nix Records» war wirtschaftlich zusammengebrochen, und auch sein «Goldmann»-Projekt war gescheitert. Ob diese Entwicklungen mit seinem Tod in Verbindung stehen, ist nicht bekannt.

Xatar machte vor seiner Karriere als Gangster-Rapper als echter Verbrecher von sich reden. Wegen eines Goldraubs im Jahre 2009 in der Höhe von 1,8 Millionen Euro wurde er zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Über den Verbleib der Beute schwieg Xatar bis zuletzt.

Familie nimmt mit bewegenden Worten Abschied

Am Sonntag, 11. Mai 2025 meldete sich erstmals die Familie von Xatar zu Wort und postete auf seinem Instagram-Account bewegende Abschiedsworte. «Du hast gesungen, auf dem Weg nach oben gibt es keine Abkürzung. Und doch bist Du viel zu schnell von uns gegangen. Wir sind fassungslos und in tiefer Trauer. Dein grosses Herz und musikalisches Erbe bleiben unvergessen und wird uns in alle Ewigkeit begleiten. Du wirst für immer bei uns sein. Als Sohn, als Vater, als Ehemann, als Bruder, als Onkel, als Schwager, als Freund und Künstler. Im Namen der Familie bedanken wir uns für die grosse Anteilnahme und Beileidsbekundungen.»

Sie beschliessen den Instagram-Post mit diesen Worten: «Wenn wir auf die Welt kommen, dann weinen wir und alle anderen lachen. Wenn wir sterben, lachen wir und alle anderen weinen. In tiefster Trauer, deine Familie»

