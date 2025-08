1/5 Ozzy Osbourne war zuletzt gesundheitlich stark angeschlagen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ozzy Osbourne starb an Herzstillstand und Herzinfarkt laut offizieller Todesursache

Parkinson mit autonomer Dysfunktion trug ebenfalls zu seinem Tod bei

Der Black-Sabbath-Star wurde 76 Jahre alt und starb am 22. Juli

Evelyne Rollason Redaktorin People

Wenige Tage nach der Beerdigung von Ozzy Osbourne (1948 – 2025) ist nun die offizielle Todesursache der britischen Musiklegende bekannt.

Seine Angehörigen vermelden laut dem britischen «Mirror» via Sterbeurkunde, dass Ozzy Osbourne an den Folgen eines Herzstillstandes ausserhalb des Spitals, sowie eines akuten Herzinfarktes und einer Herzkrankeit und den Folgen von Parkinson mit autonomer Dysfunktion gestorben sei.

Der Black-Sabbath-Star starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie. In den letzten Jahren hatte er vermehrt mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen.

Am vergangenen Donnerstag wurde Ozzy Osbourne auf seinem Anwesen Welders House in Buckinghamshire beigesetzt. Neben Ehefrau Sharon (72) und seinen Kindern Jack (39), Kelly (40), Aimée (41) und Louis (50) nahmen weitere prominente Gäste an der Abschiedsfeier teil. Zuvor trat die Familie in Birmingham vor tausende Fans, die sich in Birmingham versammelten, um ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen.

Am 5. Juli hatte der unter seinen Fans als «Prince of Darkness» bekannte Rocker vor 42'000 Fans sein letztes Konzert. Osbourne performte seinen Abschied im Sitzen. Die Originalbesetzung mit Tony Iommi (77), Geezer Butler (76) und Bill Ward (77) fand seit 2005 für das Konzert in Birmingham erstmals wieder zusammen. Ein historischer Moment: 1968 wurde dort die Rockband gegründet. Bei seinem Auftritt sagte der sichtlich angeschlagene Musiker: «Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Mann, ich war sechs Jahre lang ausser Gefecht gesetzt. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle – ich danke euch von ganzem Herzen.»