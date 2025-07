Wer erbt die Millionen von Ozzy Osbourne (†76)?

1/5 Sharon Osbourne trauert um ihren Ehemann Ozzy. Foto: Getty Images

Darum gehts Ozzy Osbourne ist tot. Er hinterlässt ein riesiges Vermögen

Ozzfest und Reality-TV waren wichtige Einnahmequellen

Vermögen belief sich auf rund 220 Millionen US-Dollar

Fynn Müller People-Redaktor

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne (†76). Der Sänger ist am Dienstag nach langer Krankheit gestorben, wie seine Familie mitteilte. Neben seinem musikalischen Erbe hinterlässt der ehemalige Frontmann von Black Sabbath auch ein riesigies Vermögen. Laut dem Portal «Celebrity Net Worth» belief sich das gemeinsame Vermögen der Osbournes zum Zeitpunkt seines Todes auf rund 220 Millionen US-Dollar (etwa 175 Millionen Franken).

Der Grossteil dieses Vermögens stammt aus Ozzy Osbournes über 50-jährigen Musikkarriere. Eine weitere Einnahmequelle war das 1996 von Osbourne gegründete Ozzfest, ein Metal-Festival, das weltweit über fünf Millionen Fans anzog und Einnahmen von mehr als 100 Millionen Dollar generiert haben soll. Merchandise-Verkäufe hätten weitere 50 Millionen Dollar eingebracht.

Auch im Reality-TV war Osbourne erfolgreich. Die Serie «The Osbournes», die von 2002 bis 2005 auf MTV lief und Einblicke ins Leben ihrer Familie gab, zählte zu den erfolgreichsten Shows des Senders. Ab der zweiten Staffel soll es fünf Millionen Dollar Gage pro Familienmitglied gegeben haben. Mit Ausnahme ihrer Tochter Aimee waren alle in der Reality-TV-Show «The Osbournes» zu sehen.

Wie wird sein Erbe aufgeteilt?

Eine Schlüsselfigur in Ozzys Erfolg war seine Frau Sharon Osbourne (72). Sie fungierte nicht nur als Ehefrau, sondern auch als Managerin und Geschäftsfrau. Es liegt also nahe, dass sie die Regelung seines Erbes übernehmen wird. Bisher sind keine offiziellen Informationen über Ozzy Osbournes Testament oder die Vermögensverteilung bekannt. Es dürfte zwischen seiner Ehefrau und den sechs Kindern Elliot Kingsley (59), Jessica Osbourne (53), Louis Osbourne (50), Aimee Osbourne (41), Kelly Osbourne (40) und Jack Osbourne (39) aufgeteilt werden.

Ozzy und Sharon Osbourne investierten auch gemeinsam in Immobilien. In Los Angeles erwarben sie zwei Wohnungen im Sierra Towers für insgesamt knapp sechs Millionen Dollar. 2015 kauften sie ein Anwesen in Hancock Park für rund 12 Millionen US-Dollar, das später für 18 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten wurde.

Ihr ehemaliges Haus in Beverly Hills, in dem «The Osbournes» gedreht wurde, kauften sie 1999 für vier Millionen US-Dollar und verkauften es später an Christina Aguilera für 11,5 Millionen US-Dollar. Zudem besitzen sie einen historischen Landsitz in Buckinghamshire in England.