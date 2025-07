1/6 Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne. Foto: keystone-sda.ch

Zwei Ehen, sechs Kinder und so viele Enkelkinder, dass man zwei Hände zum Zählen braucht: Mit seinem Tod am Dienstag hinterlässt Ozzy Osbourne (†76) nicht nur eine Leere in der Musikwelt, sondern auch eine regelrechte Grossfamilie. Die ersten drei Kinder stammt aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley, mit der er von 1971 bis 1982 verheiratet war. Mit Sharon Osbourne (72), die bis zu seinem Ableben an seiner Seite war, hatte der Black-Sabbath-Frontmann drei weitere Kinder. Alle seine Nachkommen sind mittlerweile erwachsen und die meisten von ihnen haben ihre eigene Familie gegründet – Ozzy ist gemäss der «Schweizer Illustrierte» zehnfacher Grossvater. Das sind die sechs Kinder des «Fürsten der Finsternis»:

Jessica Osbourne (53)

Sie ist die älteste Tochter von Ozzy und stammt aus seiner ersten ehe mit Thelma Riley. Jessica, die 1972 zur Welt kam, führt ein Leben ausserhalb der Öffentlichkeit und stand nie mit ihrer Familie vor der Kamera. Wie «Daily Mail» berichtet, machte Jessica mit der Geburt ihrer Tochter den Sänger zum ersten Mal zum Grossvater. Dieser erfuhrt davon vor laufender Kamera – und zwar in der Episode «Smells Like Teen Spirits» der Reality-TV-Show «The Osbournes».

Louis Osbourne (50)

Der erste Sohn des Black-Sabbath-Sängers erblickte 1975 das Licht der Welt. Louis wohnt in England und ist dort unter anderem als DJ tätig. 2003 heiratete er seine jetzige Ehefrau Louise Osbourne. Das Paar hat zusammen zwei Kinder. Anfang Juli war Louis beim letzten Konzert seines Vaters mit Black Sabbath anwesend. Laut «BBC» schrieb Louis anschliessend auf Facebook, wie emotional die Show für ihn gewesen sei. «Ich habe manchmal geweint. Es war alles, was wir uns gewünscht hatten, und noch viel mehr.»

Elliot Kingsley (59)

Nicht nur hatte Ozzy zwei leibliche Kinder mit seiner ersten Ehefrau, er adoptierte auch Rileys Sohn aus einer früheren Beziehung. Kingsley war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt. Von allen sechs Osbourne-Kindern hat sich Elliot Kingsley wohl am stärksten aus der Öffentlichkeit gehalten. Er verfügt beispielsweise über keine öffentliche Präsenz in den sozialen Medien.

Aimee Osbourne (41)

Aimee kam als erstes Kind von Ozzy und Sharon Osbourne im September 1983 zur Welt. Im Gegensatz zu ihren beiden jüngeren Geschwistern wollte sie nicht für «The Osbournes» vor der Kamera stehen und zog mit 16 Jahren von zu Hause aus. Was ihre Karriere betrifft, kommt Aimee nach ihrem Vater. Sie ist die Frontsängerin der Synth-Pop Band Aro. 2015 veröffentlichten sie ihre erste Single «Raining Gold». In den letzten Jahren wurde es allerdings ruhiger um die Band und auch Aimee hält sich hauptsächlich aus der Öffentlichkeit raus.

Kelly Osbourne (40)

Die Zweitgeborene aus Ozzys Ehe mit Sharon gehört wohl zu den bekannteren Gesichtern des Osbourne-Clans – schliesslich war sie auch in «The Osbournes» zu sehen. Auch sie versuchte zuerst, Fuss in der Musik zu fassen, schlug dann allerdings eine TV-Karriere ein. Unter anderem war sie bei «Fashion Police» als Moderatorin tätig. Zusammen mit ihrem Bruder Jack und ihren Eltern betreibt sie auch den Podcast «The Osbournes». Bei Ozzys letztem Konzert Anfang Juli verlobte sich Kelly mit Slipknot-Mitglied Sid Wilson (48). Sie haben einen Sohn zusammen.

Jack Osbourne (39)

1985 vervollständigte Jack als jüngster Spross die Osbourne-Familie. Auch er war Teil der Reality-TV-Show und blieb unter anderem durch den gleichnamigen Podcast eng mit seiner Familie verbunden. Von 2012 bis 2019 war er mit der Schauspielerin Lisa Stelly (39) verheiratet. Zusammen haben sie drei Kinder. Seit 2023 ist Jack mit der Innenarchitektin Aree Gearhart verheiratet, die er auf der exklusiven Dating-Plattform Raya kennengelernt haben soll. Sie sind Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Was allerdings auffällt: Als die Familie Ozzys Tod in den sozialen Medien bekanntgab, unterschrieben lediglich Jack, Kelly, Aimee, Louis und seine Ehefrau Sharon. Elliot und Jessica fehlen auf dem offiziellen Statement der Familie.

