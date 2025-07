Die Rock-Legende Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Foto: keystone-sda.ch

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am 5. Juli hatte Ozzy Osbourne (†76) in seiner Heimatstadt noch ein Konzert gegeben, nun ist die Rocklegende gestorben. Das berichten britische Medien übereinstimmend. In einem Statement schreibt die Familie: «Mit mehr Traurigkeit, als Worte je ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war im Kreise seiner Familie und von Liebe umgeben.»

Die Black-Sabbath-Legende hat jahrelang mit gesundheitlichen Problemen gekämpft. Anfang Juli verabschiedete sich der unter seinen Fans als «Prince of Darkness» bekannte Rocker vor 42'000 Fans von der grossen Bühne. Osbourne performte zusammen mit Tony Iommi (77), Geezer Butler (76) und Bill Ward (77) – die Originalbesetzung fand seit 2005 für das Abschiedskonzert erstmals wieder zusammen.

In seinen letzten Lebensjahren litt Ozzy Osbourne an Parkinson. Im Februar teilte der Rocker seinen Fans mit, dass er nicht mehr gehen könne, sein Gesundheitszustand verschlechtere sich zunehmend.

