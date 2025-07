1/8 Ozzy Osbourne zieht sich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach mehr als 50 Jahren von der grossen Bühne zurück. Foto: Screenshot / Youtube / Matt Martin Loves Metal

42'000 Fans haben am 5. Juli beim letzten Konzert von Black Sabbath noch einmal richtig abgefeiert und Ozzy Osbourne (76) von der grossen Bühne verabschiedet. Der Rocker beendete seinen allerletzten Liveauftritt mit einigen emotionalen Worten im Villa Park Stadium in Birmingham. Im Publikum feuerten ihn auch seine Ehefrau Sharon (72) und Tochter Kelly (40) an.

Osbourne performte zusammen mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward – die Originalbesetzung fand seit 2005 für das Abschiedskonzert erstmals wieder zusammen. Der 76-Jährige hat in den vergangenen Jahren offen über seinen schlechten Gesundheitszustand gesprochen. Seit 2003 kämpft er gegen Parkinson. In den vergangenen fünf Jahren unterzog er sich zudem sieben Operationen, darunter einer vierten Wirbelsäulenoperation 2023. Dementsprechend wurde er auf einem Thron von unten auf die Bühne gefahren, sang den gesamten Abend von seinem bequemen Sitzplatz aus. Auf harte Drogen verzichtet er mittlerweile, nicht jedoch auf Marihuana. Osbourne will die Musik nicht komplett an den Nagel hängen, weiterhin Musik aufnehmen, aber nicht mehr live auftreten.

Der Heavy-Metal-Sänger hatte einige ergreifende Worte für seine Fans übrig, als er die Show in seiner Heimatstadt Birmingham – wo Black Sabbath vor etwa 57 Jahren gegründet wurde – zu einem emotionalen Abschluss brachte. «Das ist der letzte Song überhaupt. Eure Unterstützung hat uns einen fantastischen Lebensstil ermöglicht, wir danken euch von ganzem Herzen», sagte er, wie etwa «Daily Mail» berichtete. Auf dem Bildschirm erschien zudem die Nachricht: «Danke für alles, ihr seid verdammt grossartig. Birmingham für immer.» Danach wurde ein Feuerwerk gezündet.

Osbourne noch einmal im bewährten Look

Im Lauf des Abends dankte Ozzy Osbourne dem Publikum wiederholt für die Unterstützung während seiner fünf Jahrzehnte in der Musikindustrie. «Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle», rief er den jubelnden Fans zu. Der «Prinz der Dunkelheit» trug seinen charakteristischen Eyeliner, schwarze Nägel und ein Lederoutfit. «Es ist so schön, auf dieser verdammten Bühne zu stehen», betonte der Musiker.

Nachdem Osbourne sein Soloset beendet hatte, startete die Band einen 25-minütigen Gig mit dem Song «War Pigs», bevor sie unter dem Jubel der Menge mit «NIB» und «Iron Man» loslegte und mit «Paranoid» abschloss. In einem Video blickte Black Sabbath zudem auf die lange Karriere und den damit verbundenen Lifestyle zurück.

Bei dem insgesamt zehnstündigen Konzert, mit dem die Pioniere der Heavy-Metal-Musik gewürdigt wurden, traten auch andere grosse Rockbands auf. So stimmten unter anderen Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith und Slash auf das grosse Finale von Black Sabbath ein. Auch Yungblud war mit von der Partie. Kelly Osbourne postete noch vor der grossen Sause ein gemeinsames Selfie von der Bühne aus.

Süsse Geste von der Polizei

Wie gross der kulturelle Wert der Band für die Stadt ist, zeigt sich auch an einer ganz besonderen Aktion der Polizei von Birmingham. Auf Instagram machten sie diese Woche eine flauschige Ankündigung. «Da Black Sabbath dieses Wochenende ihr allerletztes Konzert in Birmingham geben werden, fanden wir es nur passend, der legendärsten Rockband der Stadt Tribut zu zollen. Anfang dieses Jahres wurde ein Wurf Sprocker-Welpen geboren – und wir haben sie zu Ehren der Heavy-Metal-Legenden selbst benannt. Also, ohne weitere Umstände, hier sind unsere neuesten Polizeihunde: Ozzy, Toni, Sabbath, Billie, Wizard, Geezer … und Sharon!»

Während die Black-Sabbath-Mitglieder, allen voran Ozzy Osbourne, beinahe etwas furchteinflössend wirken, sind die Vierbeiner einfach nur zuckersüss! Um ihren Namen gerecht zu werden, haben sie auch bereits wichtige Orte im Zusammenhang mit der Band besucht. So posieren sie etwa vor einem Mural der Musiker oder zeigen sich vor Osbournes Gold- und Platinschaltplatten.

Da es sich jedoch um Polizeihunde handelt, darf natürlich auch die Ausbildung nicht zu kurz kommen. «In den kommenden Wochen werden sich die Welpen mithilfe unserer grossartigen freiwilligen Welpenbetreuer in ihrer neuen Umgebung einleben. Diese ersten Tage sind entscheidend für die Entwicklung zu selbstbewussten, neugierigen und fähigen Polizeihunden – und wir sind den Freiwilligen sehr dankbar, dass sie ihnen den bestmöglichen Start ermöglichen», schreibt die Polizei weiter. Ihren Beitrag enden sie mit den Worten: «Von der Bühne bis auf die Strassen: Das Vermächtnis der Legenden von Birmingham lebt weiter.»