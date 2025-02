Im Sommer will Ozzy Osbourne noch mal bei einer grossen Show auf der Bühne stehen. Dabei hat seine Parkinson-Erkrankung inzwischen Auswirkungen auf seine Beine.

Auf einen Blick Ozzy Osbourne kann nicht mehr gehen, plant aber Konzert mit Black Sabbath

Ehefrau Sharon: Parkinson betrifft seine Beine, Stimme besser als je zuvor

Ozzy Osbourne (76) hat verraten, dass er aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung nicht mehr gehen kann. Dabei will der Sänger im Sommer in Birmingham noch mal ein grosses Konzert mit Black Sabbath geben. Die Band plant einen Auftritt am 5. Juli im Villa Park in Birmingham.

Bei «Sirius XM» sagte Osbourne nun laut «The Independent» zu seinen gesundheitlichen Problemen: «Ich habe es bis 2025 geschafft. Ich kann nicht mehr gehen, aber wisst ihr, was ich über die Feiertage gedacht habe? Trotz meines Gejammers bin ich noch am Leben.» Er fügte dem Bericht zufolge hinzu: «Ich jammere vielleicht darüber, dass ich nicht mehr gehen kann, aber wenn ich zurückblicke, sehe ich Leute, die nicht halb so viel getan haben wie ich und es nicht geschafft haben.»

«Seine Beine sind betroffen»

In einem Interview mit der «Sun» fügte Osbournes Ehefrau Sharon (72) zu seinem geplanten Auftritt hinzu: «Er ist sehr glücklich, dass er zurückkommt und sehr emotional deswegen.» Parkinson sei eine fortschreitende Krankheit: «Es ist nichts, was man stabilisieren kann. Es betrifft verschiedene Teile des Körpers, und seine Beine sind betroffen. Aber seine Stimme ist so gut wie nie zuvor.»

Das Konzert in Birmingham hatte Ozzy Osbourne auf der offiziellen Instagram-Seite seiner Band Black Sabbath angekündigt. Das Event mit dem Titel «Back to the Beginning» soll die «grösste Heavy-Metal-Show aller Zeiten» werden.

Für das finale Konzert der Band kommt die Original-Besetzung von Black Sabbath erstmals seit 20 Jahren wieder zusammen. Neben Osbourne werden auch Geezer Butler (75), Tony Iommi (76) und Bill Ward (76) auf der Bühne stehen. Der 76-jährige Osbourne, der 2020 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich machte, wird zunächst ein Solo-Set spielen, bevor die Reunion erfolgt. Die Liste der Gaststars liest sich wie das «Who is Who» der Metal-Szene: Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains und viele weitere Bands werden auftreten.