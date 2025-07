1/6 Rock-Legende Ozzy Osbourne ist tot Foto: AFP

Schock in der Musikwelt! Rock-Legende Ozzy Osbourne ist tot. Erst vor zwei Wochen gab er sein letztes Konzert. Prominente trauern um den Black-Sabbath-Star.

Brad Wilk, der 2013 Schlagzeuger bei Black Sabbath war, postete ein Bild von Ozzy Osbourne auf Instagram – zusammen mit einem schwarzen Herzen und einem traurigen Smiley.

«Mann, sein Tod hat mich tief getroffen»

Die Familie von Ozzy Osbourne reagierte auch auf dem offiziellen X-Kanal des Musikers: «Mit tiefer Trauer, Worte können es nicht ausdrücken, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war im Kreise seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie zu diesem Zeitpunkt zu respektieren. Sharon, Jack, Kelly, Aimee und Louis.»

Auch Elton John trauert um Osbourne. Auf Instagram hat er ein Foto mit der Rock-Legende veröffentlicht, dazu schreibt er: «Ich bin sehr traurig über die Nachricht vom Tod von Ozzy Osbourne. Er war ein lieber Freund und ein grosser Wegbereiter, der sich seinen Platz im Pantheon der Rockgötter gesichert hat – eine wahre Legende. Er war auch einer der witzigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich werde ihn schmerzlich vermissen. Sharon und der Familie sende ich mein Beileid und meine Liebe. Elton xx»

Der US-Rapper Flavor Flav reagierte bestürzt auf den Tod von Ozzy Osbourne. «Mann, der Tod von Ozzy Osbourne hat mich tief getroffen. Wir kennen uns schon lange, und es war mir eine grosse Ehre, ihn letztes Jahr bei der Aufnahme in der Rock & Roll Hall of Fame zu sehen. Ich sende meine Liebe und meine Gebete an Sharon, seine Kinder und die ganze Familie. Ruhe in Frieden.»

Nirvana reagiert

«Danke Ozzy Osbourne für die Inspiration», schrieb die Rockband Nirvana auf X. Und weiter: «Black Sabbath ist die Vorlage für Heavy Rock.»

Der britische Rockmusiker Ronnie Wood schrieb auf X: «Ich bin so traurig, vom Tod von Ozzy Osbourne zu hören. Was für ein schönes Abschiedskonzert er bei Back To The Beginning in Birmingham hatte.»

Die Band Metallica hat auf X ein Foto mit Ozzy Osbourne veröffentlicht, dazu ein gebrochenes Herz.

«Ich werde dich nie vergessen»

Auch der jüngere Künstler Young Blud trauert um den Musiker. Auf Instagram hat er ein Foto mit Ozzy Osbourne veröffentlicht, wobei dieser im Rollstuhl sitzt. Dazu schreibt Young Blud unter anderem: «Ich werde dich nie vergessen – du wirst in jeder einzelnen Note, die ich singe, und jedes Mal, wenn ich die Bühne betrete, bei mir sein. Dein Kreuz um meinen Hals ist das Wertvollste, was ich besitze.»

