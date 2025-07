Ozzy Osbourne ist tot: Der «Prince of Darkness» starb am Dienstagmorgen im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie. Nur 17 Tage zuvor verabschiedete sich der abgebrühte Rocker mit einem letzten, bewegenden Konzert von seinen Fans – und vom Leben.

Der Live-Abschied von Ozzy Osbourne 17 Tage vor seinem Tod – der schwerkranke Rocker war auf der Bühne in Birmingham emotional geworden, als ahnte er das Kommende. Foto: Screenshot X @consequence

Darum gehts Ozzy Osbourne stirbt mit 76 Jahren im Kreise seiner Familie

Letztes Konzert in Birmingham mit Black Sabbath-Reunion und anderen Rocklegenden

Abschiedskonzert fand 17 Tage vor seinem Tod statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ozzy Osbourne ist am Dienstagmorgen, dem 22. Juli, im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie und «von Liebe umgeben» verstorben. Dies teilten seine Angehörigen in einem offiziellen Statement mit. Todesursache und -ort bleiben unbekannt, die Familie schweigt dazu und bat, die Privatsphäre zu respektieren.

Bekannt ist, dass die Ikone des Heavy Metal mit exzessivem Lebensstil schockierte und wilde Skandale überlebte – und in den letzten Jahren mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, darunter die Parkinson-Krankheit, die er 2020 öffentlich machte.

Auch trotz schwerer Rückenleiden und Schmerzen nach mehreren Operationen an seiner Wirbelsäule bestand Osbourne darauf, sich würdevoll mit einem letzten Konzert von seinen Fans – und vom Leben – zu verabschieden.

Ein letztes Mal

Das Konzert fand 17 Tage vor seinem Tod statt, am 5. Juli im Villa Park in seiner Heimatstadt Birmingham, England. Gehen konnte Osbourne nicht mehr. Schwer an Parkinson erkrankt, trat er auf einem Thron mit Fledermausmotiv auf. Vor und nach dem Auftritt sass er im Rollstuhl.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die grossen noch lebenden Rocklegenden seiner Zeit zollten ihm Tribut – auch Queen-Gitarrist Brian May war in Birmingham dabei und «dankbar, dass ich noch ein paar Worte mit ihm wechseln konnte», wie May jetzt auf Instagram schrieb.

Ein letztes Mal trat Osbourne zusammen mit seinen Black-Sabbath-Bandkollegen in Originalbesetzung auf. Die Band war gerade noch rechtzeitig zur ersten Live-Reunion seit 20 Jahren zusammengekommen. Bei dem zehnstündigen Benefizkonzert standen auch Metallica und Guns N‘ Roses auf der Bühne. Es war kein reines Abschiedskonzert nur für Ozzy Osbourne, doch der alternde Rocker machte es dazu. Osbourne bestand darauf, an seinem Geburtsort und der Gründungsstätte der Band ein letztes Konzert zu geben.

«Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle»

Die Stimmung war wild und emotional. Fans aus aller Welt waren angereist, um das Konzert zu erleben, bei dem Ozzy Osbourne mit seiner letzten Show im Mittelpunkt stand. Es war sein bewusster Abschied auf der Bühne.

Selbst der mit allen Wassern gewaschene Osbourne wurde emotional. Er dankte dem Publikum für die jahrzehntelange Unterstützung. «Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle», sagte er. «Ich danke euch aus dem tiefsten meines Herzens. Es ist so schön, auf dieser verdammten Bühne zu stehen. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich lag für verdammte sechs Jahre flach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich fühle.»

Der Auftritt wurde zum würdigen Abschied der Heavy-Metal-Ikone – wenige Tage vor seinem Tod. Als ahnte er das nahende Ende.