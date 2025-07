Das waren Ozzy Osbournes (†76) grösste Skandale

1/5 Die Rock-Legende Ozzy Osbourne ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben. Foto: AFP

Ozzy Osbourne: Skandalrocker mit bizarren Auftritten und Tierquälerei

Biss Fledermaus und Taube Köpfe ab, erschoss Katzen

Fledermäuse und Tauben müssen Osbourne fürchten

Ozzy Osbourne (†76) und seine Auftritte bleiben unvergessen – einer ganz besonders: 1982 wirft ein Fan dem «Fürst der Finsternis» eine tote Fledermaus auf die Bühne. Ohne zu zögern, beisst Osbourne dem Tier den Kopf ab. Wie er später sagte, dachte er, es handle sich um eine Plastik-Attrappe. Die Quittung für sein verrücktes Treiben gab es kurze Zeit später im Spital: Tollwutvorsorge war angesagt.

Was viele aber nicht wissen: Auch eine Taube wurde vom Musiker enthauptet. Als er sich nach dem Start seiner Solokarriere 1980 mit dem Plattenlabel CBS in Los Angeles traf, hatte er zwei solcher Vögel im Gepäck. Die Musikmanager waren vom Skandalrocker nur wenig begeistert, was sie später bereuen würden. Der Rocker biss der einen Taube den Kopf ab und spuckte ihn später auf den Schoss einer im Meeting anwesenden Person. Das Blut soll nur so gespritzt haben.

Rocker hat wild Katzen erschossen

Im Rausch soll er einmal mit einer Schrotflinte 17 Katzen erschossen haben. Die Hintergründe für die brutale Tat? Das Auto seiner ersten Ehefrau war verkratzt, wobei Osbourne streunenden Katzen in der Garage die Schuld gab.

TV aus Hotelzimmer geworfen

Einmal schoss Ozzy Osbourne besoffen einen Fernseher aus seinem Hotelzimmer – einfach, weil er das schon immer einmal machen wollte, wie er der britischen «Sun» Jahre später gesteht. «Ich bin im Four Seasons, schaue fern und sage zu Zakk: ‹Ich habe noch nie einen Fernseher aus dem Fenster eines Hotelzimmers geworfen. Lass es uns ve rdammt nochmal tun.›»

Gesagt, getan. Er und sein Komplize und Musikkollege Zakk Wylde (58) warfen den 50-Zoll-TV aus dem neunten Stock des Luxushotelzimmers in Prag. «Er landete auf dem Boden und explodierte. Es klang wie eine Bombe», wird Osbourne zitiert. Um ein Haar hätte der Fernseher einen Mann getroffen.

Osbourne musste dem Hotel 38'000 Dollar bezahlen. «Ich habe nicht nur den Fernseher bezahlt, sondern auch den Fensterrahmen verbogen und sie konnten das Zimmer drei Monate lang nicht vermieten. Ich musste drei Monate für das Zimmer und die Reparatur des Fensters bezahlen», erzählt er weiter. Ausserdem gab es ein dickes Hausverbot von 20 Jahren.

Osbourne im Weissen Haus

Bei einem Znacht im Weissen Haus 2002 mit Hunderten Gästen zeigte sich Ozzy Osbourne nicht gerade von der besten Seite. Der Abend wurde mit einer kurzen Ansage des damaligen Präsidenten George W. Bush eröffnet: «Die Macher aus Washington, Prominente, Hollywoodstars und Ozzy Osbourne!» Daraufhin soll der Rocker stockbesoffen auf den Tisch gesprungen sein und sich vor dem damaligen Präsidenten George W. Bush verneigt haben. Später scherzte der Präsident: «Das war vielleicht ein Fehler.»

Ozzy Osbourne betrunken und zugedröhnt

Der Rocker wurde 1979 bekanntlich aus Black Sabbath geworfen. Schuld waren seine Drogen- und Alkoholexzesse. In diesem Zustand war er immer wieder high und betrunken im TV zu sehen. Angeblich soll er damals auch Schmerzmittel und andere verschreibungspflichtige Medikamente missbraucht haben.