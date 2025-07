1/6 Die Rock-Legende Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ozzy Osbourne, der «Fürst der Finsternis», ist im Alter von 76 verstorben

Legendärer Fledermaus-Auftritt 1982: Osbourne biss einer echten Fledermaus den Kopf ab

Über 100 Millionen verkaufte Tonträger und zwei Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Aufnahmen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Der «Fürst der Finsternis» ist tot. Mit grosser Bestürzung gaben am Dienstag, 22. Juli 2025 die Familie und Vertreter bekannt, dass John Michael «Ozzy» Osbourne im Alter von 76 Jahren friedlich inmitten seiner Liebsten verstorben ist. «Mit mehr Traurigkeit, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist», heisst es in einer Erklärung. «Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.»

Für seine Fans und die Musikwelt ist es ein Schock: Osbourne stand noch Anfang Juli in Birmingham ein letztes Mal auf der Bühne und trat mit alten Bandkollegen von Black Sabbath sowie weiteren Rock‘n‘Roll-Ikonen wie Axl Rose (63, Guns N‘ Roses), Tom Morello (61, Rage Against the Machine), James Hetfield (61) und Lars Ulrich (61, Metallica) auf. Mit diesem letzten Konzert vor 40’000 Fans knüpfte der Musiker an seine Anfänge an: 57 Jahre zuvor hatte er in Birmingham, seiner Heimatstadt, seine legendäre Band gegründet. Aufgrund seiner schweren Parkinson-Erkrankung konnte Osbourne nur noch sitzend auf einem extra für ihn gebauten Thron singen. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll», erklärte Osbourne seinen Fans. «Ich lag für verdammte sechs Jahre flach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich fühle.» Sein Abschiedskonzert sollte ein Abschied für immer werden.

2:08 Ozzy Osbourne (†76): Das letzte Konzert von Black Sabbath Anfang Juli

Gründungsvater des Heavy Metal

Ozzy Osbourne gilt mit seinen Black Sabbath als Gründungsvater des Heavy Metal. Rocklegenden dieser Grösse bringen jeweils zahlreiche Legenden mit sich. Bei Osbourne müssen viele als Erstes an den legendären Fledermaus-Aufrtitt denken, ein ikonisches Ereignis aus dem Jahr 1982. Während eines Konzerts in Des Moines, im US-Bundesstaat Iowa, biss Osbourne einer Fledermaus den Kopf ab, weil er glaubte, mit einer Attrappe zu spielen: «Ich dachte, das wäre eine Fledermaus aus Gummi. Sie war aber echt. Ich hab ihr den Kopf abgebissen. Das Blut einer Fledermaus schmeckt salzig», erklärte er später trocken.

Doch hinter dem schillernden Mythos Ozzy Osbourne steckte ein Musiker von substanziellem Rang, mit einer interessanten Lebensgeschichte. Aufgewachsen in einer achtköpfigen Arbeiterfamilie in Birmingham, gibt klein Ozzy in der Schule gern den Klassenclown, hat Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Als 15-Jähriger arbeitet er im Schlachthof und in einer Autofabrik. «Ich habe es mit Arbeit versucht», erklärte er später in einem Interview. «Ich habe in verschiedenen Fabriken gearbeitet, konnte aber keinen Job behalten. Mir wurde schnell langweilig.» Nachdem er einen Fernseher geklaut hat, landet er für sechs Wochen im Gefängnis. 1968 gründet er als Zwanzigjähriger mit ein paar Schulfreunden schliesslich die Band Black Sabbath. Es ist der Beginn einer Weltkarriere. Mit ihren Alben erobern die Briten weltweit die Charts. Songs wie «Paranoid», «Iron Man» und «War Pigs» werden zu Klassikern der Rockmusik. Black Sabbath gelten als eine der wichtigsten Hardrock-Bands der 1970er-Jahre, die nicht nur den Heavy Metal der 1980er, sondern auch die Grunge-Ära der frühen 1990er massgeblich beeinflussten.

Band-Rauswurf, Solo-Karriere und Reality-Show

1979 wird Ozzy Osbourne von seinen Kollegen aus der Band geworfen. Schuld sind seine Drogenexzesse. Die Ehe mit seiner ersten Ehefrau Thelma Riley (71), mit der er drei Kinder hat, scheitert 1982. Im selben Jahr heiratet er seine zweite Ehefrau Sharon Osbourne (72).

Auch mit seinen Solo-Alben «Blizzard of Ozz» (1980), oder Hits wie «Crazy Train» feiert Ozzy Osbourne grosse Erfolge. 2002 folgt schliesslich die MTV-Realityshow «The Osbournes», die den Musiker mit seiner Frau Sharon und den gemeinsamen Kindern Kelly (40), Jack (39) und Aimee (41) in Millionen von Wohnzimmer bringt. Unvergessen das nuschelige «Shaaaron», das Osbourne jeweils quer durch seine Luxusvilla ruft, wenn er wieder mal die Unterstützung seiner Frau benötigt. «The Osbournes» ist bis heute eine der erfolgreichsten Shows in der Geschichte von MTV und erreichte hohe Einschaltquoten.

Drogensucht, Affären und Parkinson

Das Leben des Sängers bleibt auch in den folgenden Jahren gezeichnet von Höhen und Tiefen: 2016 hat er eine öffentliche Affäre mit seiner Coiffeuse, es folgt die kurzzeitige Trennung von Ehefrau Sharon. Diese erkrankt an Krebs, dazu kommt sein andauernder Kampf gegen seine Drogensucht und später die Parkinson-Erkrankung.

Das musikalische Vermächtnis von Ozzy Osbourne ist riesig und macht ihn auch nach seinem Tod zu einer der prägendsten Figuren der Rockgeschichte: Über 100 Millionen verkaufte Tonträger, zwei Aufnahmen in die Rock‑and‑Roll‑Hall‑of‑Fame (mit «Black Sabbath» 2006, solo 2024), zahllose Gold‑ und Platinauszeichnungen – und eine eigene, emotionale Note, die er in seine Songs und sein Leben legte, die Ozzy Osbourne für seine Fans und die Musikwelt unvergessen macht. Leb wohl, Fürst der Finsternis!