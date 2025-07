Der am Dienstag verstorbene Rockstar Ozzy Osbourne hinterlässt nicht nur ein musikalisches Erbe – er hat auch Fernseh-Geschichte geschrieben. «The Osbournes» gilt als Meilenstein des Reality-TV. Blick zeigt dir die besten Momente.

1/5 Am Dienstag, den 23. Juli, starb Rocklegende Ozzy Osbournne. Foto: DUKAS

Darum gehts Reality-TV-Serie «The Osbournes» legte Grundstein für diverse Formate

Ozzy Osbourne und Familie zeigten chaotisches, aber sympathisches Familienleben

Serie lief von 2002 bis 2005 auf MTV Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Hach, waren das Zeiten! Die sozialen Medien steckten in ihren Kinderschuhen, die Schweizer Nati war noch ziemlich erfolglos – und das lineare Fernsehen boomte. Wer am Montag mitreden wollte, sass am Samstagabend vor dem (Röhren-)TV. Zwischen 2002 und 2005 waren auf dem Musiksender MTV auch Ozzy Osbourne und seine Familie zu sehen. Mit «The Osbournes» legte der gestern Dienstag verstorbene «Fürst der Finsternis» den Grundstein für diverse Reality-TV-Formate. Gern geschehen, lieber Kardashian-Klan!

Wer sich «The Osbournes» jeweils zu Gemüte führte, musste stark sein – ein Zensur-Piepser jagte den nächsten, das Familien-Chaos machte die Osbournes durchaus sympathisch. Im Zentrum standen nebst dem oft unter Medikamenten- oder Alkohol-Einfluss stehenden Ozzy auch seine zweite Ehefrau Sharon Osbourne (72) sowie die gemeinsamen Kinder. Vor allem Kelly Osbourne (heute 40) wurde durch die Show zur Pop-Ikone.

1:44 Immer am Limit: Das war das Leben von Ozzy Osbourne

«Sharoooon!»

Mit ihrer Teenager-Rebellion konnten sich Abertausende Fans zu Hause bestens identifizieren. Angereichert wurden die Episoden von «The Osbournes» jeweils mit zünftigem Archivmaterial aus Ozzy Osbournes wilden Rockerjahren. Und was nie fehlte: Das ikonische «Sharoooon» – jener Hilfeschrei des Musikers, wenn er mal nicht mehr weiter wusste – und ihm seine Frau, das Rückgrat der Familie, aus der Patsche helfen musste.

Blick hat dir die besten Momente aus der Kult-Serie zusammengestellt.