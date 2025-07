Ozzy Osbourne, der legendäre Frontmann von Black Sabbath, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Sein letzter Instagram-Beitrag vor seinem Tod war eine rührende Hommage an das letzte Konzert der Band – die Kommentare darunter haben es in sich.

Letztes Black Sabbath Konzert am 5. Juli in Birmingham

Osbourne kämpfte mit Parkinson und unterzog sich einer umfangreichen Wirbelsäulenoperation

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der legendäre Rockmusiker Ozzy Osbourne ist gestern, Dienstag, im Alter von 76 Jahren verstorben. Sein letzter Instagram-Beitrag vom Montag mutet jetzt beinahe ein wenig unheimlich an – viele Fans sehen darin eine Abschiedsbotschaft. «Das letzte Konzert war, was er noch brauchte, um gehen zu können», schreibt ein User beispielsweise. Oder: «Jetzt hat er sich tatsächlich zur Ruhe gesetzt».

Osbourne postete das Bild eines Plakats, das vor seiner Garderobe beim Abschiedskonzert Anfang des Monats hing. Das Foto zeigte ihn und seine Bandkollegen Tony Iommi (77), Bill Ward (77) und Geezer Butler (76) mit den Worten «Back to the Beginning».

«Praktisch gelähmt»

Das letzte Konzert von Black Sabbath fand am 5. Juli im Villa Park Stadion in Birmingham statt – der Stadt, in der die Band Ende der 1960er-Jahre gegründet wurde. Es war Teil einer 10-stündigen Show mit Auftritten von Metallica, Guns N' Roses und anderen Künstlern.

Osbourne hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2020 gab er bekannt, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. Im Februar kündigte er an, ein letztes Mal mit Black Sabbath aufzutreten, da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechterte. Im November 2023 äusserte Osbourne nach einer umfangreichen Wirbelsäulenoperation, dass er nur noch «10 Jahre zu leben» habe. Er sei «praktisch gelähmt». Seinen Auftritt am 5. Juli absolvierte er im Rollstuhl.

Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen dementierte seine Tochter Kelly noch Anfang des Monats Gerüchte, ihr Vater sei im Sterben begriffen. Sie stellte klar: «Ja, er hat Parkinson, und ja, seine Mobilität ist völlig anders als früher, aber er stirbt nicht.»