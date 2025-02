Als Promi kann sich die Partnersuche als etwas schwierig gestalten. Gut, wenn es da eine Dating-App speziell für Stars und Sternchen gibt. In deren Genuss kam kürzlich schon David Harbour. Ist das neueste berühmte Mitglied nun Detlef D. Soost? Und wie funktioniert Raya?

2023 standen 1,5 Millionen Personen auf der Warteliste von Raya

Die Partnersuche kann sich schwierig gestalten. Das wissen die meisten von uns. Noch schwieriger dürfte es da sicherlich für Menschen sein, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Eine durchschnittliche Dating-App kommt da eher nicht infrage – denn da weiss man nie, auf wen man trifft.

Wie schön also, dass es Raya gibt. Eine Dating-App für prominente Gesichter und jene, die sich in den entsprechenden Kreisen bewegen. Zu den Mitgliedern gehörten schon Ben Affleck (52), Channing Tatum (44) oder Drew Barrymore (49). Auch Schauspieler David Harbour (49) und Lily Allen (39) nutzten die App, über die sie sich 2019 sogar kennenlernten.

Die exklusive Dating-App

Die Dating-App Raya geht sehr penibel vor, wenn es um eine Aufnahme neuer Mitglieder geht. Ein Merkmal, welches die Promis wie Demi Lovato (32) und Sharon Stone (66) besonders schätzen. Wie genau kann man also Mitglied bei Raya werden?

Im App-Store erklärt Raya den Aufnahmeprozess folgendermassen: «Potenzielle Mitglieder können die App herunterladen und eine Bewerbung einreichen. Diese wird anschliessend in die Warteschlange gestellt und ständig überprüft.» Die Bewerbungen enthalten im besten Fall eine Empfehlung eines aktiven Mitglieds. Dies kann die Aufnahme bei Raya begünstigen. Laut Wikipedia schafft es nur ein kleiner Prozentteil der Bewerberinnen und Bewerber, bei Raya aufgenommen zu werden. 2023 waren rund 1,5 Millionen Bewerberinnen und Bewerber auf der Warteliste. Wie «Bild» schreibt, erhält der Bewerber oder die Bewerberin bei Aufnahme einen Zahlencode von der Person zugeschickt, die sie oder ihn empfohlen hat. Raya verlangt ausserdem Angaben zum vollen Namen, dem Beruf und dem Instagram-Account.

Aktives Profil trotz aktiver Ehe

Bei Allen und Harbour war Raya am Ende eher Fluch als Segen, denn der «Stranger Things»-Darsteller aktivierte sein Konto wieder, obwohl er noch mit der britischen Sängerin verheiratet war. Lily Allen vermutete, dass ihr Ehemann ihr etwas verschwieg, also erstellte sie ein Fake-Profil und spionierte Harbour nach. Dabei fand sie ein aktives Profil des Schauspielers. Ihre Ehe lag danach in Scherben.

Freund meldete Detlef D. Soost an

Auch die Ehe vom Tanz-Coach Detlef D. Soost (54) soll angeblich vor dem Aus stehen. Wie er und seine Ehefrau Kate Hall (41) gegenüber «Bild» sagen, müssten sie «aktuell mal richtig Luft holen und wollen dann daran intensiv arbeiten, inwiefern wir eine gemeinsame Zukunft haben und haben uns dafür auch Hilfe gesucht». Inmitten dieses Prozesses tauchte ein Profil von Soost auf Raya auf. Doch Entwarnung, er hat es nicht selbst erstellt. «Da hat es ein Freund zu gut mit mir gemeint und so ein Profil erstellt», sagt der Tänzer zu «Bild». Sein Profil auf Raya ist inzwischen wieder gelöscht. «Sowas brauche ich nicht», sagt Soost zu «Bild».