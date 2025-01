Lily Allen erwischt ihren Mann beim Fremdgehen

1/5 Lily Allen und David Harbour sind offenbar kein Paar mehr. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Lily Allen erwischt Ehemann David Harbour auf Dating-App Raya

Allen spielte Privatdetektivin und fand Harbours aktives Profil

Harbour (49) und Allen (39) lernten sich 2019 auf Raya kennen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Die Ehe von Popstar Lily Allen (39) und Schauspieler David Harbour (49) steht vor dem Aus. Sie soll ihren Ehemann auf der Datingplattform Raya erwischt haben, berichtet «Daily Mail». Raya zählt zu den exklusivsten Dating-Apps überhaupt. Stars wie Ben Affleck (52), Sharon Stone (66) oder Demi Lovato (32) sollen sie bereits genutzt haben.

Auch Lily Allen und David Harbour lernten sich 2019 auf der Liebesplattform der Stars kennen, ehe sie ein Jahr später heirateten – jetzt soll genau diese App der Grund für ihr Ehe-Aus sein. Die Sängerin hatte schon länger das Gefühl, dass ihr Mann ihr etwas verschweige, also meldete sich auf Raya an und spielte Privatdetektivin.

Ehemann flirtet mit anderen Frauen

Dort sei Allen tatsächlich auf ein aktives Profil von Harbour getroffen. «Lily suchte nach Frauen, die auf Raya waren, und verglich sie mit Frauen, denen David auf Instagram folgt», sagt eine Quelle zur britischen Zeitung.

In Harbours Dating-Profil stand: «Zu Besuch in New York von Atlanta aus.» Der Schauspieler beschrieb sich als «heimlichen Nerd, der im Fernsehen den harten Kerl spielt.» Als Song habe er «Houses Of The Holy» von Led Zeppelin im Profil hinterlegt.

Ein Freund von Allen sagt, dass sich das Paar «offiziell getrennt» habe. Weder David Harbour noch Lily Allen haben sich öffentlich zu ihrem Liebes-Aus geäussert. Laut «Daily Mail» wurde der Schauspieler letzte Woche in Indien in Begleitung einer anderen Frau in einem Tempel am Fusse des Himalayas gesehen.