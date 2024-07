Lily Allen verkauft ab jetzt Fussbilder auf OnlyFans

Statt ihre Musikkarriere weiter voranzutreiben, hat Lily Allen die Plattform OnlyFans für sich entdeckt. Dort bietet sie nun Fotos und Videos ihrer Füsse an.

Reicht das Geld ihrer Musikkarriere etwa nicht mehr aus? Schliesslich ist es fünf Jahre her, dass Lily Allen (39) zuletzt eine Single veröffentlicht hat, und sogar sechs Jahre seit ihrem letzten Album. Künftig will die Sängerin ihr Geld offenbar auf andere Weise verdienen: mit Fussbildern.

Am Dienstag bewarb Allen in einer Instagram-Story ihr Profil auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Dazu teilte sie ein Video ihrer nackten Füsse neben einem Brunnen in Italien, die Füsse verdeckte sie mit einer herzförmigen Italien-Flagge. Das Video entstand offenbar im Italien-Urlaub mit Ehemann David Harbour (49).

Den Link betitelte die Britin mit den Worten «La Dolce Feeta» – einem Wortspiel aus dem italienischen «la dolce vita» und dem englischen Wort für Füsse, «feet». Dahinter verbergen sich offenbar Fotos und Videos ihrer Füsse. Für 10 US-Dollar pro Monat können Fans den Content der Sängerin auf der Plattform abonnieren, insgesamt hat sie dort bereits sieben Beiträge geteilt. Wie viele Nutzer den Account bereits abonniert haben, ist nicht ersichtlich.

Lily Allen kündigte Fuss-Content bereits in ihrem Podcast an

Erst kürzlich hatte Allen in ihrem BBC-Podcast «Miss Me?» angekündigt, dass sie darüber nachdenke, Fuss-Content zu verkaufen. «Ich habe eine Dame, die vorbeikommt und meine Nägel macht. Sie hat mir gesagt, dass ich ein Rating von fünf Sternen auf WikiFeet habe, was sehr selten ist. Meine Füsse sind im Internet sehr gut bewertet», scherzte sie. «Sie sagte mir, dass ich sehr viel Geld damit machen kann, wenn ich auf OnlyFans Fuss-Content verkaufe. Dazu sage ich nicht nein.»

Fussbilder statt neuer Musik?

Auf neue Musik der Sängerin müssen ihre Fans indessen weiter warten. Ende 2022 hatte sich Allen für fünf Wochen in ein Tonstudio eingebucht, um neue Songs zu produzieren, fühlte sich anschliessend aber «nicht bereit», diese zu veröffentlichen. Im März 2024 kündigte sie an, dass sie rund 50 Songs für ein neues Album aufgenommen hätte, allerdings noch weiter an diesen arbeite.

Zuletzt veröffentlichte Lily Allen 2018 das Album «No Shame». 2020 heiratete sie den «Stranger Things»-Star David Harbour, die beiden leben in Brooklyn. Aus ihrer vorherigen Ehe mit Sam Cooper (46), die von 2011 bis 2018 andauerte, hat Allen zwei Töchter.