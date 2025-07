«Fürst der Finsternis» möchte keine klassische Trauerfeier

Müsste man eine Farbe mit Ozzy Osbourne in Verbindung bringen, wäre es wohl unweigerlich schwarz, was zu einer klassischen Trauerfeier an sich ja passen würde. Doch eine eben solche möchte der «Fürst des Lachens», wie er von seinem Band-Kollegen Geezer Butler bezeichnet wird, eben nicht. Das machte er 2011 in einem Interview mit «The Times» klar: «Mir ist es ehrlich gesagt egal, was bei meiner Beerdigung gespielt wird; sie können ein Medley aus Justin Bieber, Susan Boyle und We Are the Diddymen spielen, wenn es sie glücklich macht – aber ich möchte sichergehen, dass es eine Feier wird und keine Trauerfeier.»

Um seinem Wunsch nachzukommen, zeigen sich gewisse der bereits wartenden Fans daher mit bunten Deko-Artikel, seiner ikonischen Sonnenbrille mit den runden Gläsern oder setzen diese gar ihrem Hund auf. Passender Hut inklusive.