Ein Heli wurde am Dienstagmorgen zum Anwesen von Ozzy Osbourne gerufen. Nach zweistündigem Einsatz verstarb der 76-jährige Black-Sabbath-Sänger im Kreise seiner Liebsten.

1/4 Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Foto: Getty Images for iHeartMedia

Darum gehts Ozzy Osbourne starb im Alter von 76 Jahren

Ein Rettungshelikopter wurde zu seinem Anwesen gerufen

Osbourne hinterlässt seine Frau und sechs Kinder

Fynn Müller People-Redaktor

Rockstar Ozzy Osbourne (1948–2025) ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben. Nun veröffentlicht «Daily Mail» weitere Details zu seinem Tod. Am Dienstagmorgen sei ein Rettungshelikopter zu Osbournes Anwesen in Buckinghamshire gerufen worden. Die Sanitäter kämpften etwa zwei Stunden lang um das Leben des Black-Sabbath-Sängers.

Anwohner des benachbarten Dorfes Jordans bemerkten den Ernst der Lage, als sie den Hubschrauber über Welders kreisen und landen sahen. Ein Bewohner, der anonym bleiben wollte, sagte zur britischen Zeitung: «Als wir später am Abend erfuhren, dass er gestorben war, bestätigte das unsere schlimmsten Befürchtungen.»

Das 125 Jahre alte Landhaus, umgeben von einem 142 Hektar grossen Anwesen, wurde kürzlich umfassend renoviert. Es enthielt einen speziellen Reha-Flügel, ein Schwimmbad und einen Teich, damit Osbourne mehr Zeit dort verbringen konnte, während sich sein Gesundheitszustand verschlechterte.

Die Sanitäter, die Osbourne zur Hilfe kamen, sind Teil einer gemeinnützigen Organisation, die sich ausschliesslich durch Spenden finanziert. Erst kürzlich verzeichnete der Dienst Noteinsatz Nummer 20'000 seit der Unabhängigkeit im Jahr 2018.

Er starb im Kreise seiner Liebsten

Osbournes Familie gab in einer Erklärung bekannt: «Mit grösserer Traurigkeit, als Worte es ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.»

Der Tod des Musikers ereignete sich nur wenige Wochen nach seinem letzten Auftritt bei der Reunion-Show von Black Sabbath im Villa Park. Osbourne hinterlässt seine Frau Sharon, mit der er 43 Jahre verheiratet war, sowie seine sechs Kinder.