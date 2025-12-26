Verliebt, verlobt, verheiratet

Frisch verliebt oder schon länger zusammen – zahlreiche Sport-Stars schwelgen im Jahr 2025 im Liebesglück. Eine Auswahl.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Belinda Bencic

Still und heimlich haben Belinda Bencic (28) und Martin Hromkovic (43) Ja zueinander gesagt. Und das schon bevor Töchterchen Bella im April 2024 das Licht der Welt erblickt hat. Dass sie verheiratet ist, macht die Tennisspielerin aber erst Anfang 2025 öffentlich. Sie verplappert sich in der SRF-Sendung «Gredig direkt». Als es um die Betreuung von Bella geht, sagt Bencic: «Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Mann und mein Mami.»

Maria Riesch

Im Sommer 2024 hat Maria Riesch (41) das Aus ihrer Ehe verkündet. Liebeskummer ist bei der deutschen Ski-Ikone nicht lange ein Thema. Schon ein halbes Jahr später macht sie ihre neue Liebe öffentlich. Johann Schrempf (65) hat ihr Herz erobert. Die Beziehung stösst auf Kritik – er ist nicht nur einen halben Kopf kleiner als Riesch, sondern auch 25 Jahre älter. Das trübt ihr Glück nicht. Sie sagt: «Da stehen wir drüber.»

Nico Elvedi

Im Frühsommer hat Nati-Star Nico Elvedi (29) seiner langjährigen Freundin Alexandra die Frage aller Fragen gestellt, die sie mit Ja beantwortet hat. «Ich wartete zusammen mit unserem Hund in einem Park in Zürich auf sie, während eine Freundin von ihr sie dorthin lotste», verrät Elvedi gegenüber Blick Details zum Antrag.

Lucas Braathen

Wenige Monate nach dem Ende seiner ersten Saison für Brasilien kehrt Lucas Braathen (25) nach Kitzbühel (Ö) zurück. Nicht um Ski zu fahren, sondern um die Liebe zu geniessen. Denn er zeigt sich erstmals öffentlich mit seiner neuen Freundin. Die brasilianische Schauspielerin Isadora Cruz (27) hat dem Ski-Star den Kopf verdreht.

0:48 Ski-Star ist vergeben: Lucas Braathen zeigt seine neue Freundin

Joana Hählen

«Es war für uns immer klar, dass wir zusammen alt werden möchten. Und trotzdem hat uns die Verlobung noch einmal auf eine besondere Art nähergebracht – das ist sehr schön», sagt Speedspezialistin Joana Hählen (33) zu Blick. Ihr Freund Lorenz, mit dem sie seit fast neun Jahren zusammen ist, hat ihr im August einen kitschig-schönen Heiratsantrag gemacht.

Patrick Fischer

In einer schamanischen Zeremonie sagen Patrick Fischer (50) und Madeleine Georgusis (39) im Sommer Ja zueinander. Die Traumhochzeit des Hockey-Nati-Trainers findet auf der griechischen Insel Rhodos statt. Durchs Leben gehen die beiden seit sechs Jahren gemeinsam. Während die gemeinsame Tochter Oceania (5) schon lange Fischer heisst, trägt nun auch Madeleine den Namen ihres Ehemannes. «Es war uns wichtig, als Familie gleich zu heissen», meint das Paar.

David Degen

Über zehn Jahre war David Degen (42) Single, nun hat der FCB-Boss sein Herz wieder verschenkt. Im Sommer macht er die Beziehung zur deutschen Schauspielerin Vivien Wulf (31) öffentlich – mit einem gemeinsamen Foto, welches er ohne Kommentar auf Social Media veröffentlicht. Bereits im April verriet Degen im FCB-Podcast «Achzädreyenünzig»: «Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht darüber sagen.» Wann und wo es zwischen den beiden gefunkt hat, ist nicht bekannt.

Andrea Ellenberger

Die aktuelle Ski-Saison findet ohne Andrea Ellenberger (32) statt. Nach einem im Dezember 2024 erlittenen Beinbruch lässt sich die Riesenslalom-Spezialistin genug Zeit, um allenfalls noch einmal in den Weltcup zurückzukehren. Dafür schwebt sie privat auf Wolke sieben. Im Sommer heiratet sie ihren langjährigen Partner Silvan Epp. Die romantische Feier findet in der Toskana (It) statt. Ellenberger ist nicht die Einzige aus dem Swiss-Ski-Team, die in diesem Sommer Ja sagt. Auch bei Livio Simonet (27), Marc Rochat (32) und Sandro Simonet (30) läuten die Hochzeitsglocken.

Nino Schurter

Im September geht die grossartige Karriere von Nino Schurter (39) zu Ende. Bei seinem letzten Mountainbike-Rennen fiebert im Ziel auch Freundin Malene Degn (29) mit. Die beiden sind schon länger ein Paar, zeigen sich nun aber erstmals öffentlich. Und verkünden wenig später schöne Neuigkeiten, denn sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Jonas Siegenthaler

NHL-Star Jonas Siegenthaler (28) verbringt einen Teil des Sommers in der Schweiz. Und das aus schönem Anlass. In Zürich sagt er Ja zu seiner Freundin Nola Schiebler (30). Die grosse Feier folgt im kommenden Jahr in Thailand. Denn kurz nach der standesamtlichen Hochzeit werden die beiden erstmals Eltern.

Henrik Kristoffersen

In seiner Wahlheimat Salzburg (Ö) heiratet Norwegens Ski-Star Henrik Kristoffersen (31) im Sommer seine Jugendliebe Tonje Barkenes (31). Die beiden sind seit 2016 ein Paar und wurden im Juli 2023 Eltern von Emil. Bei Traumwetter findet die romantische Feier statt. Unter den Gästen sind auch einige Konkurrenten aus dem Weltcup – etwa Slalom-Weltmeister Loïc Meillard.

0:39 Eine Trauung mal anders: An Kristoffersen-Hochzeit wird ein Fass geöffnet

Nöldi Forrer

Schwingerkönig Nöldi Forrer (47) schwebt im Herbst auf Wolke sieben. Er und seine Partnerin Seraina Mastai (33) sagen in Stein im Toggenburg Ja zueinander. Für die beiden ist es das zweite grosse Highlight in diesem Jahr. Wenige Monate zuvor sind sie Eltern geworden.

Marcel Hirscher

Plötzlich trägt Marcel Hirscher (36) einen Ring am Finger, wenig später lüftet er das Geheimnis. Still und heimlich hat der achtfache Gesamtweltcupsieger seine Lucy geheiratet – im engsten Kreis, zu Hause im Wohnzimmer. «Die Liebe hat gefragt, ich habe geantwortet», schreibt er zu Fotos des Paares auf Instagram. Auch wenn er inzwischen für Holland startet, ist Hirscher irgendwie auch noch ein österreichischer Ski-Star. Und in diesem Jahr nicht der einzige, der geheiratet hat. Manuel Feller (33) feiert seine Bilderbuch-Hochzeit mit Zylinder und Gehstock, Stefan Brennsteiner (34) läuft mit seiner Braut durch ein Spalier aus Ski und Daniel Hemetsberger (34) heiratet im kleinen Kreis, bevor kommendes Jahr die grosse Feier stattfinden soll. Stephanie Venier (32) und Christian Walder (34) beenden kurz nacheinander ihre Karrieren. Bei den beiden gibts erst Baby-News und dann eine romantische Blitzhochzeit.

Jannik Sinner

Wochenlang wird es gemunkelt, dann sorgt Jannik Sinner (24) für Klarheit. Nach seinem Triumph beim ATP-Turnier in Wien (Ö) macht er die Beziehung zum dänischen Model Laila Hasanovic (25) öffentlich. Sie kennt sich in Sachen Beziehung mit einem Sportler aus. Bis im Frühjahr 2025 war sie die Freundin von Rennfahrer Mick Schumacher.

Filip Zubcic

Im Sommer stellt Filip Zubcic (32) seiner Freundin Ana Vukoja die Frage aller Fragen. Sie nimmt den Heiratsantrag überglücklich an. Der Kroate ist nicht das einzige Ski-Ass, das sich in diesem Jahr verlobt hat. Auch der Slowene Miha Hrobat (30) und der Kanadier Erik Read (34) sind vor ihren Herzdamen auf die Knie gegangen.

Sven Andrighetto

«Mein für immer», schreibt ZSC-Spieler Sven Andrighetto (32) zu einem Foto von sich und seiner Freundin Lynn. Sie präsentiert darauf stolz ihren Verlobungsring. Der Hockey-Star hat ihr einen Antrag gemacht. «Es passt zwischen uns, wir sind megaglücklich», schwärmt Andrighetto wenige Wochen davor im Blick-Interview von seiner Liebsten. «Ich bin natürlich sehr stolz auf Lynn und darauf, dass sie meine Freundin ist. Ich bin verliebt, und das ist sehr schön.»

Cedric Itten

Kurz vor seinem Wechsel von YB zu Düsseldorf hat Cedric Itten (28) Ja gesagt. Die Hochzeit findet in malerischer Kulisse am Thunersee statt. Ein süsses Highlight ist der gemeinsame Hund des Paares, der als Ringträger einen besonderen Auftritt hat.

Venus Williams

«Es war einfach der glücklichste, schönste und süsseste Tag», sagt Venus Williams (45) gegenüber der «Vogue». Mit diesen Worten beschreibt die Tennisspielerin ihre Hochzeit mit Schauspieler Andrea Preti (37). Gedauert hat die Feier eine Woche. Die beiden sind seit 2024 ein Paar, Anfang 2025 haben sie sich verlobt. Eine erste Hochzeit feierten Williams und Preti im September in Italien. Weil die Formalitäten zu lange dauerten, trauten sie sich kurz vor Weihnachten noch einmal in den USA.

